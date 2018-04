NÁZOR MUŽE: Nejlepší ženy na světě nás posílají na mateřskou

Muž má o penězích dopředu jasno: zůstat doma s dítětem znamená mít spoustu času, takže i tak vydělá dost. On si přece dokáže najít vedlejšák, nebo zůstane pro jistotu zaháčkovaný ve svém oboru. Vždyť ho zvládá levou rukou, takže zhruba osmdesát procent toho, co normálně dělá v práci, při dítěti zastane.

Není činnost, kterou by s dítětem neuměl. Přebalování je mechanická práce a on doma zvládá jinačí kutilské a opravárenské záležitosti. Prdíky a hovínka nemohou smrdět víc než hnijící brambory ve sklepě. Na praní, mytí a vaření jsou dneska stroje.

Žehlení se buď stane kratochvílí, k níž si muž naleje sklenku vína, nebo si najde záskok (službu za peníze, starší dítě, kamarádku, s níž se seznámil na dětském hřišti).

Jeden den na mateřské Jak to zvládá žena a jak muž?

Společnost jiných maminek na pískovištích, při cvičení v bazénu, v čekárnách u lékaře a v poradně muže oblaží. Mezi ženami se bude cítit jako Mel Gibson režírovaný Nancy Meyersovou. A když bude i vnímavý, dozví se leccos o ženském světě.

Pochopitelně ho ani nenapadne flirtovat, doma má přece tu nejúžasnější partnerku na světě. Vždyť mu splnila jeho sen, nechala ho doma na mateřské a sama slušně vydělává.

Navíc se muž spoléhá na to, že ženě to nedá, a když dítě v noci křičí, nepřevalí se na druhý bok. Naopak. Pomůže ho pochovat, aby byl muž fit na brzké ranní krmení. Pozor, další výhoda: dítě jí neskutečně dlouho, takže noviny má muž přečtené už ráno a nedohání to někde v tramvaji, nebo dokonce až odpoledne.

Při tak volném režimu vidí muž reprízy televizních pořadů, u nichž se mu večer už únavou zavřely oči.

Prostě samá výhoda. Dokonce i pro společnost, jejíž jistá skupina nemusí přetřásat pseudotéma genderové korektnosti. Muž totiž nebude malicherně trvat na tom, aby se vžil pojem rodičovská dovolená. Bude mu šuma fuk, že je prostě "na mateřské".