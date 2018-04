NÁZOR MUŽE: Nákup křovinořezu je větší rajc než nový hadřík na sebe

Kde je chyba? Především v typicky postmoderním posunutí významu slova. Jako by se pojem nakupování vztahoval pouze na nakupování módy. Nebo oblečení, obutí a doplňků. Jenže už od dávných dob televizního pana Vajíčka víme, že existuje mnoho druhů zboží a obchodů.

Obhajoba nakupování Šest důvodů, proč vyrazit za slevami

Pomožme si při bourání jednoho stereotypu jiným stereotypem. Tvrzení, že muž se v průměru rozhoduje racionálněji, kdežto žena emotivněji, má alespoň jakous takous oporu v nezáviděníhodné práci genderologů.

Kdo se tedy snáze a rychleji rozhodne pořídit nové zboží, jestliže se mu nabízí nějaká sleva? Inu spíš ten, kdo informaci o výhodné nabídce vyhodnotí a promítne do rozpočtu, než ten (ta), koho žene do nákupu efemérní snaha dostat se do dobré nálady.

Ta navíc u žen často mizí, když: stejný kus hadříku si pořídila sousedka; doma náhle zjistí, že už má ve skříni skoro stejný; při prvním pokusu vyjít si v modelu ven se ukáže, že sedí jinak než v převlékací kabince obchoďáku; muži na novinku nereagují, jak se čeká a vyžaduje...

Oč větší a delší radost může mít čerstvý majitel křovinořezu, o němž soused stále jen mluví? O kolik stoupne sebevědomí muže, jestliže partnerky kamarádů na návštěvě začnou okamžitě obdivovat domácí lednice a kamarádi doutníkové humidory? Navíc obojí koupené v akci přes internet.