NÁZOR MUŽE: Všechny ženy jsou stejné

Rozčarování je o to silnější, zvláště je-li nová partnerka mladší, atraktivnější, nebo se dokonce slovně distancuje od typu žen, jak ho muž vykreslil na příkladu své "bývalky, která mu nerozumí".

Jenže pak zjistí, že stejně jako dosavadní partnerka si i ta čerstvá osobuje právo rozhodovat o jeho časovém rozvrhu i způsobu oblékání. Najednou jí vadí každý fotbalový přenos v televizi a před kinem pro náročného diváka jednou provždy preferuje vodopád nerozlišitelných českých muzikálů.

Ochota udělat cokoli, jen aby se muž, zklamaný ve svém očekávání, mohl vrátit po bok té starší, ošklivější a méně chápavé, je jediným obdivuhodným momentem celého vztahového kruhu.

V kruzích se totiž takový muž pravděpodobně točí i mimo partnerský život.

Tehdy, když změnil zaměstnavatele, ten nový vydřiduch mu také upřel právo vzít si dovolenou mezi svátky jako starý, jemuž dal výpověď. Když se konečně dokopal přečíst si něco jiného než paperbackovou krimi, najednou zjistil, že hrdinou vychvalovaného společenského románu ze současného Španělska je detektiv.

Tito mužové mají pak ve zvyku tvrdit, že všechny ženy jsou stejné a že na světě není jiný model společného soužití muže a ženy než "ten jeden". Vlastně "ten její".

Ať už se žena rozhodne přijmout navrátilce zpět, nebo ne, skýtá jí taková událost jedinečnou příležitost k poznání až k poučení. V prvním případě má naprosto jasno, co je její partner zač.

A ve druhém si může lépe ohlídat, aby nevletěla do nového vztahu s dalším špatně volícím chlapem. I když zažít, že by se k ní později snažili vrátit dva, by bylo jistě originální.