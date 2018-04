NÁZOR MUŽE: Je cosi shnilého v království vůní

Ženy mužům smrdí zdaleka ne proto, že mají v přeplněném vagonu metra zpocené podpaží. Přítomnost tohoto přirozeně lidského zápachu rozumný člověk pochopí. Při svém putování se beztak zaobírá jinými věcmi, než aby přičuchával ke spolucestující.

Páchnou i mnohé vůně

Přehnané množství parfému, nebo také špatně zvolený druh vůně, to je něco jiného. Tím žena přebije součet výměšků všech potních žláz v kruhu o poloměru patnáct metrů.

Strašák socialistické veřejné dopravy, stále ještě tu a tam ucítitelné živé květy, jimž sovětské soudružky udělaly v určité sociální vrstvě nevykořenitelný píár, jsou jen jedním z mnoha druhů dámských parfémů, které buď vysloveně zapáchají, nebo dokonce vyvolávají motolici.

Návrhářům to tu a tam ujede a oni smíchají své lektvary v cosi nosně přívětivého. Povětšinou se jim však dílo zdaří, takže uvedou na trh vodičku s výpary tak sugestivními, že od sebe lidi odpudí se spolehlivostí kočičího pšouku.

Zatímco však zelenou šeříkovo-konvalinkovou vodu dnes firma Vřídlo vyrábí pouze na zakázku pro několik nezdolných východních matron, luxusní parfémové chemické závody nutí ženy věřit, že podobně nevonné esence jsou málem afrodiziakem.

Přitom pro muže není odpudivějšího čichového vjemu, než když z ženina jinak slibného dekoltu nasaje aerosol, jaký by asi vznikl, kdyby někdo nasypal kupu čerstvě posekaného šnytlíku do acetonu, uvařil si z toho horký nápoj a přehnal to se sladidlem.

Ještě o něco odpudivější zážitek nastává, když se muž rozvzpomene, že úplně stejnou značkou jako žena, u níž na výše popsanou parfémovou bariéru narazil, byl napajcován jeho zjevně heterácký prodavač kravat.

Kapku ejakulátu

Unisex spermavůně klame tělem. Zprvu se zdá, že jde o první voňavku, která přiznává ambice rozladit všechny osoby v okolí jejího uživatele či uživatelky. Naděje je však planá, tenhle parfém nebude zdaleka smrdět tak kvalitně jako mnohá konkurence. Bližší popis bombastičnost novinky rozmělňuje.

Například v ní "zelené vodní akordy evokují kapku ejakulátu". To je vysloveně zklamání. Vedle toho, že na rozdíl od modré krve není výskyt zeleného mužského semene encyklopedicky zaznamenán, vyvstává jeden velký otazník: proč jen kapku?

Je cosi zkaženého v království vůní. A nejsou to oblíbené puchové přísady do drahých eau de parfums. Je to snaha vydělat na falešné originalitě. Kde jsou časy starého dobrého L´Air du Temps od Niny Ricci, po němž bylo rozbolavění hlavy nejpozději do dvou minut zaručeno předem?