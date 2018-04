NÁZOR MUŽE: Děti jsou afrodisiakum, ale nesmí jich být moc

Včera mi kamarádka řekla, že největším afrodisiakem pro ženu jsou brilianty. Když jsem nezareagoval patřičně, odešla za svým mužem, který se stará o její miminko.

S afrodisiaky je to těžké. Henry Kissinger tvrdil, že to nejsou ani brilianty, ani nemluvně, nýbrž moc. Bill Clinton to zkoušel takříkajíc na vlastní kůži.

Afrodisiaka se prodávají i v obchodě. Například španělské mušky nebo yohimbin. Už název španělské mušky je hrozný. Proč se to nejmenuje aspoň španělské ptáčky? Yohimbin, to zní jaksi himalájsky, zeptám se na to expurkmistra Béma.

Já mám jenom ty děti. Pokaždé, když jsem popisoval svým novým láskám, jak je miluji (tedy ty děti), mohly se rozplynout (tedy ty lásky). Časem jim ale došlo, že děti s nimi dělám jen proto, abych zas novým milenkám mohl popisovat své otcovské kvality.

Když bylo dětí už skutečně hodně, ženy je ale přestaly za afrodisiakum považovat.

Vzhledem k tomu, že tolik milující otec nemá ani brilianty, ani moc, budu se muset spolehnout na to, co jsem měl ještě před prvním dítětem...