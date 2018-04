NÁZOR MUŽE: Chudák Barack, chudáci chlapi

Moje žena pořád tvrdí, že to dnes s emancipací zašlo daleko. Že si ženy a muži vyměnili role. Ráda by to vrátila. Co tím míní? Aby muž bojoval a lovil a žena sbírala a starala se o rodinu?

Nikoliv: Míní tím, aby muž bojoval, lovil, sbíral a staral se o rodinu. Ona by pak mohla v klidu klábosit s kamarádkami a koukat se na Ordinaci v růžové zahradě.

Jak je to u Obamů, nevím přesně. Posledně, když jsem je pozval na oběd, zdvořile odmítli. Bez zajímavosti ale není fakt, že zatímco Michelle je nejmocnější ženou světa, chudák strhaný Barack má popularitu na dně a pranic se mu nedaří.