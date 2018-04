Nažhavte žehličky a vyražte ven. Žehlení nemusí být jen otrava

Jednomu britskému mladíkovi z Leicesteru se dělaly mžitky před očima při představě času stráveného nad horou prádla na žehlení. Phil Shaw měl lepší věci na práci, obzvlášť když venku svítilo sluníčko.

S žehličkou do přírody

Vytáhl tedy prodlužovačku, odnesl prkno na zahradu a žehlil tam. A líbilo se mu to. Příště si přivázal žehlicí prkno na lano a vzal ho s sebou na skálu. Když se vyšplhal až nahoru, postavil si prkno a vrhnul se do té hory prádla, která ale v příjemném prostředí ubývala nějak rychleji.

Kupodivu se v práci v přírodě našel, a tak v roce 1997 vznikla nová sportovní zábava: extrémní žehlení. Postupně se k Philovi přidal jeho spolubydlící a další kamarádi, kterým se zalíbila kombinace vzrušení z extrémních sportů s příjemným pocitem z dobře vyžehleného prádla.

Sport se pomalu šířil, získával nové příznivce a v roce 2002 se konal první světový šampionát, kterého se zúčastnily týmy z deseti zemí.

Od té doby si extrémní žehlení získalo mnoho dalších příznivců. Odhaduje se, že po celém světě se mu věnují možná dvě tisícovky mužů a žen. Žehlilo se pod mořskou hladinou, na horách a skalách, pod ledem, na surfu, při bungee jumpingu, vedle aligátorů a bizonů, dokonce i u rotundy na Řípu.

Ve městě s prknem šokují

Extrémní žehlení se může odehrávat i ve městě (urban extreme ironing). V přírodě zajišťuje vzrušení zajímavé místo (a udržení se na něm). Ve městě jde ale ještě o něco dalšího: šokování lidí, a tak trochu i boření genderových stereotypů o tom, že žehlička patří jen do rukou žen.

V přírodních podmínkách mají sportovci s sebou někoho na dokumentaci výkonu, ve městě na nich spočívají stovky párů očí kolemjdoucích, kteří se často zastaví a nevěřícně zírají na muže s žehlicím prknem zahaleného v obláčku páru a věnující se práci, kterou mnozí považují za nudnou domácí povinnost. Nemusí přitom samozřejmě pouze stát na ulici, ale také viset z významných budov nebo soch.

Michelle Pennová si extrémního žehlení všimla na internetu a se svou sestrou se rozhodly to vyzkoušet. "Hodně sportů už známe, protože jsme je vyzkoušely. Ale pokud se vydáte lézt na hory, jezdit na kole nebo na motorce nebo se potápět, můžete svému zážitku dodat úplně novou dimenzi," shrnuje své důvody.

Prožehlete se na olympiádu!

Týmy mají i své sponzory. Jak jinak než ve výrobcích žehliček. S jejich pomocí se snaží sport co nejvíce proslavit. Dokonce by si přáli dostat extrémní žehlení na olympijské hry. "Když tam může být synchronizované plavání a curling, nevidím důvody, proč by to nemohlo dokázat extrémní žehlení," nechal se slyšet Phil Shaw. A taková zlatá medaile z olympiády v žehlení, to by teprve bylo uznání! Na rozdíl od spousty dalších sportů, ve kterých se na olympiádě soutěží, se žehlení denně věnují miliony lidí na světě.

Zdá se, že se jedná o další bláznivý výstřelek excentrických Britů (kterého se záhy chytli hraví Japonci). Každého proto napadne, jak kvalitně bude asi prádlo vyžehlené? Na šampionátu se výkon hodnotí především výsledkem. Ze 120 bodů, které může čistotný sportovec získat, je 60 za kvalitu vyžehlení, dalších 40 za styl a 20 bodů za rychlost žehlení. To znamená, že špičkoví extrémní žehliči musí tuto domácí práci zvládat brilantně.

Přestože je známé jméno zakladatele extrémního žehlení, většina sportovců si dává přezdívky jako Pára, Horké kalhoty, Škrob, Jeremy Irons nebo Irone Mike. Muži si totiž moc dobře uvědomují, že by kolegové nemuseli mít pro jejich vášeň k žehlení pochopení a mohli by se jim vysmívat.

Nejde jen o domácí práci

V různých podmínkách se používají různé žehličky. Některé jsou lehké, jiné zase těžší, záleží také na tom, co chcete žehlit. Pokud není nikde v dosahu elektřina, spokojí se žehliči s plynovým hořákem, na kterém žehličku nažhaví. Další možností jsou žehličky na baterie, ty ale vydrží pouhých 15 minut. Jeden závodník prý dokonce používal na svou žehličku chemikálii, která při kontaktu s vodou vytvářela teplo a zahřála ji.

Pod vodou zřejmě není potřeba žehličku nijak zahřívat, problém je spíš, že po vytažení z vody můžete začít žehlit znovu. Japonský sportovec Matsuzawa přiznává, že občas musí žehlit studenou žehličkou a dodává: "Já vím, že to zní šíleně, ale je to zábavné. Užívat si něco, co vypadá bezvýznamně, mi prostě občas dokáže okořenit život."

Jak začít s extrémním žehlením? Matsuzawa varuje: "Jedná se o nebezpečný sport, musíte být vždy opravdu opatrní. Vždy žádáme děti a začátečníky, aby se nesnažili napodobit zkušené žehliče."

Podle organizace Extreme Ironing Japan je ideální začít na zahrádce nebo balkóny, pak se můžete vydat do nejbližšího parku. Žehlení na čerstvém vzduchu je prý příjemný zážitek a dobrý způsob relaxace. Domácí práce nutně nemusí zůstat domácí a jak je vidět, jako zábava zajímá i muže.