Navzdory rizikům v Phnompenhu plastická chirurgie kvete

Vědí o tom lékaři i ministerstvo zdravotnictví, ale horlí marně. "Kdokoli si může otevřít 'kliniku' a operovat bez sebemenší kvalifikace," přiznává vysoký úředník ministerstva zdravotnictví Chin Chheav.Nový nos vám v Phnompenhu udělají za 60 dolarů, tvář vyhladí za 200 a prsa zvýrazní za 300 dolarů. S porovnáním s cenami v cizině tedy za facku. Spolu s tím se ale můžete nakazit čímkoli od viru HIV po žloutenku typu B.Přesto si Moi myslí, že to za to stojí, i když ví, že ne vše, co dosud u chirurgického odborníka podstoupila, se stoprocentně povedlo. Nechala si přeformovat líčka a "vyžehlit" tvář. "Musím vypadat krásná, jinak mi manžel uteče za jinou," říká Moi a ani trochu jí nevadí šváb rázující čekárnou "kliniky".Za vlády Rudých Khmerů přišla Kambodža o mnoho lékařů, a není proto divu, že zákon džungle panující ve zdravotnictví se netýká pouze plastické chirurgie.Bez diplomů a licencí pracuje i mnoho lékárníků, lékařů a chirurgů. Není tedy výjimka, že někteří lékárníci vydávají léky zcela nevhodné pro dané obtíže. Například antibiotika na žaludeční nevolnost.V případě komplikací se pacient nemá kam odvolat a nepovede- li se estetický zákrok, je poškození velmi často nenapravitelné. Jako například manželka generála se znetvořenou tváří, která nyní čeká na nový "opravný" zákrok. "Trpěla jsem strašně," říká žena, která se ještě nevzpamatovala ze šoku nad výsledkem první operace. Chirurg je ale dobrák od kosti a "opravu" provede se slevou.