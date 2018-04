Návštěvy u kosmetičky: kdy začít a proč vytrvat?

Bylo vám už třicet (možná čtyřicet), nikdy jste nebyla u kosmetičky a začínáte propadat panice, že neděláte pro svoji pleť maximum? Klid, nemusíte se stresovat. Pokud jste se o pleť poctivě starala a pokud netrpíte nějakou zdravotní komplikací, až dosud nebyl odborný zásah nutný.

Roky pečlivého odličování a ošetřování obličeje krémy a občasnými maskami k něčemu opravdu byly. Teď se vám úsilí vrací právě tím, že je pokožka pěstěná. Přesto mezi třicítkou a čtyřicítkou začnete na tváři pozorovat jen drobné mimické vrásky a to je ten čas pro to, abyste se pomalu začala rozhlížet po nějaké šikovné kosmetičce. "To, jak se v tomto věku začnete starat o pleť, bude vidět za dvacet let," upozorňuje kosmetička a školitelka francouzské značky Gérnetic Alena Kimlová.

Samozřejmě má návštěva salonu význam, i když jste mladší a přetrvávají u vás problémy s akné. Tím, že si necháte vyčistit pleť odborně, předejdete jizvám, které hrozí z vašich neodborných zásahů.

"Akné navíc umíme vyléčit speciální řadou přípravků, takže se s ním nemusíte dlouho trápit," říká kosmetička.

Domácí dřina nekončí

Pokud začnete pravidelně navštěvovat nějaký salon, berte tuhle péči jen jako doplňkovou. Zázraky nepřijdou, když si budete myslet, že tímto vaše "dřina" u domácího zrcadla skončila. A také platí, že i návštěva kosmetičky musí být pravidelná, jinak vyhazujete peníze. I to je možná důvod toho, že jste nezaznamenala žádnou změnu, i když jste si o dovolené v lázních nechala odborně vyčistit a namasírovat obličej. Cítila jste se příjemně, ale pro stav pleti nemá takováhle jednorázovka žádný význam.

Je třeba být důslednější a na návštěvu k odborníkovi se vydávat jednou za měsíc. To pokud nemáte žádné problémy, třeba zmíněné akné, které vyžaduje častější péči - třeba i dvakrát týdně.

U kosmetičky zaplatíte od 300 do 800 korun - podle toho, kolik úkonů si na pleti necháte provést.

Od pětapadesáti povinně

Jak už bylo řečeno, odborné ošetření obličeje má u zdravé pokožky obličeje význam po třicítce, po čtyřicítce je ještě potřebnější a kolem pětapadesáti by mělo být téměř povinné. Týká se to především žen, ale kosmetické salony mají i mužskou klientelu.

Jak pleť stárne, žádá si stále větší péči. Po čtyřicítce totiž začíná v těle ubývat ženský hormon a pleť přestává fungovat tak jako dosud. Dostává najednou jakoby unavený až naštvaný výraz tím, že ochabuje a objevují se hlubší vrásky. Obnova pleťových buněk se zpožďuje a ty staré zůstávají na povrchu a způsobují matný vzhled pleti, ta je hrubá a póry se zvětšují. Můžete je sice olupovat v domácích podmínkách díky přípravkům s různými koncentracemi kyselin, ale kosmetička to zvládne lépe. Má na to přece jen lepší přípravky, z nichž mnohé ani do rukou amatéra nepatří. Jsou příliš silné a v častějších dávkách by mohly obličeji ublížit.

Neplaťte zbytečně za design

Pokud začnete pátrat po kosmetických salonech, bude nejlepší, když dáte na něčí doporučení, abyste nevyhodili peníze za službu, která za to nestojí. Všímejte si detailů - třeba toho, jestli s vámi vyplní diagnostickou kartu a snaží se tak zjistit váš přesný zdravotní stav. Rozhodně nepřehlížejte hygienu. Čistotu poznáte na první pohled, ale hlídejte si i to, jestli si kosmetička umyje ruce před každým kontaktem s vaší pletí a zdá má nástroje vydezinfikované.

Kosmetička by vám měla dopřát klid. Vy si totiž platíte nejen její péči, přípravky, ale i relaxaci. Špatně je, když se ze salonu musíte plížit tak, aby vás nikdo nepotkal, protože máte na obličeji nehezké zarudlé fleky. Správná kosmetička by vás měla vybavit radami, aby se vám nestalo to, co mnohým ženám - že utrácejí tisíce za krémy, které nepotřebují.

"Zbytečně neplaťte za designově atraktivní kelímky, prodražené o luxus značky. Ze zkušenosti také vím, že není vhodné kombinovat více typů produktů v péči o pleť," říká Veronika Kremzová.

Příklad pěstěných Francouzek

Když vydržíte několik měsíců, zpozorujete na obličeji výsledky. Dočkáte se, přestože netrpíte na vrásky a není vám tolik, abyste museli kůži "napínat" - pokožka bude čistší, zářivější. Vytrváte-li, můžete se i v sedmdesáti těšit z pěstěného vzhledu. Příklad hledejte u Francouzek, které si na rozdíl od nás návštěvy v salonech krásy užívají pravidelně, a pak nemusí řešit věk.