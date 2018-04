Návštěvníci dílny si mohou vymodelovat vlastní betlém

"Dílnu jsme připravili proto, abychom hlavně dětem zpříjemnili předvánoční čas. Také jim chceme ukázat řadu vánočních zvyků, z nichž mnohé možná neznají," vysvětlila za pořadatele výtvarné dílny Lada Tesařová z jabloneckého Muzea skla a bižuterie.

Své výtvory z papíru si děti mohou hned vzít domů na památku. Keramický betlém musí alespoň jeden den schnout, proto si jej malí výtvarníci odnesou až během svátků.

"Dílna trvá od pondělka. Většinu návštěvníků tvoří školy od mateřských až po druhý stupeň základních škol. "Každý den zatím přišlo více než sto návštěvníků."

Dílna pro děti doplňuje výstavu sedmi betlémů, které si pořadatelé půjčili z muzeí v Turnově, ve Vysokém nad Jizerou nebo v Železném Brodě.

Návštěvníci tu mohou obdivovat betlémy vyřezávané ze dřeva a papírové. najdou tu ale i skleněný betlém od Stanislava Halamy, který vlastní jablonecké muzeum, anebo betlém, šitý z lýka. Na výstavu jej půjčila jeho autorka Eva Pánková.

"Vánoce v muzeu děláme tři poslední roky pravidelně. Protože se nyní opravuje, přesunuli jsme výstavu s dílnou do Belvederu. Tam se toho ovšem tolik jako do muzea nevejde," dodala Lada Tesařová.

Výstavu betlémů dokreslují na několika panelech na obrázcích ukázky vánočních zvyků. Provázejí je vysvětlující popisky.

"Peníze na dílnu pro děti nám dali jablonečtí radní, zařadili ji do projektu Jablonec nad Nisou 2000," zdůraznila Lada Tesařová. Přehlídka vánočních zvyků a betlémů, z nichž některým je i více než sto let, potrvá v jabloneckém Belvederu do dvacátého devátého prosince.