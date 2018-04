Návštěva luxusních lázní: masér mě razítkoval ovocem

Nabídka peelingů i dalších procedur zní v lepších lázních opravdu lákavě: jsou připravovány z nejrůznějších směsí od ovoce přes mořské řasy až po kávu. Některé jiné wellnessy nabízejí zase ovocné masáže s ovocným občerstvením po jejich skončení (např. mango nebo meloun), jiné zase ovocnou koupel a následně ovocnou masáž.

V zimě bývá větší zájem o horké kameny, v létě stoupá zájem o peelingy, které jsou dobrou přípravou kůže na opalování a pomáhají předcházet loupání. S teplem také roste zájem o masáže nohou, které lidem v létě víc natékají, zejména po delších cestách v letadle nebo chození po městě.

Moc boháčů tu tedy se mnou není. V šatně jsou obsazené snad jen dvě skříňky. Uvnitř volné mě čeká ručník, pantofle, župan a lahev vody. Škoda že ne už rovnou taky masér. Jdu do županu, vracím se na recepci. Teprve tam čeká můj masér Kamil.

Nabízí mi šálek čaje a horký ručník na uvolnění. Zároveň dostanu krátký dotazník, ve kterém se vyptávají na můj zdravotní stav a možné obtíže, které by měly být brány v úvahu. Jedná se o nejrůznější dýchací choroby a poruchy oběhového systému, stejně jako o těhotenství a prodělané úrazy či operace.

Správný masér se musí vždy snažit o svých zákaznících a jejich stavu zjistit co nejvíc informací, protože by z neznalosti mohl způsobit více škody než užitku. Je také možné, že masáž, kterou si zákazník vybral, není kvůli jeho stavu nejvhodnější; na základě těchto informací by mu masér mohl pomoci vybrat jinou, vhodnější proceduru.





Razítkování jako z filmu

Mojí volbou je Fruit and Spice, protože doufám, že by mě ovoce mohlo v horkém letním dni osvěžit. Jedná se o proceduru pocházející z jihovýchodní Asie, při které se používají takzvaná ovocná razítka. Masér si dopředu připraví směs z drcených limetek, strouhaného kokosu a směsi koření, ve které dominuje kari, zázvor a hřebíček. Směsí naplní látkové sáčky, ze kterých vyrobí dvě velká "razítka". Ta následně ponoří do oleje Pantai Luar, který je také velmi kořeněný a rozpálený na 140 ˚C.

Nejprve mě Kamil masíruje teplým mandlovým olejem na zadní části těla. Ihned k němu mám důvěru, protože jeho doteky jsou jemné, ale přesně mířené a moje tělo je zcela spokojeno. Mezitím mi ještě vysvětluje, že veškeré oleje a emulze, které v lázních používají, jsou založené na přírodní bázi a pocházejí z Karibiku. Kvalitní kosmetika je totiž vizitkou dobrého wellnessu.

Za chvíli přijdou na řadu razítka, která nechá chvíli před použitím trochu vychladnout a vyzkouší je na sobě, aby mě nespálil. Přitom pozorně sleduje moje reakce a vyptává se, zda mi něco není nepříjemné. Při první sérii s razítky je rychle přiloží, jako by otiskne na některých místech na těle. Poprvé v životě zažívám asi takový pocit jako Zdenička, kterou ve filmu Ostře sledované vlaky razítkoval výpravčí Hubička.





"Dotek horkého způsobí, že se do místa nahrne krev a tím se vám rozproudí," vysvětluje mi zároveň. I když dotek horkého oleje na kůži nezní jako nic příjemného, opak je pravda. Kamil přitom pokračuje s masáží teplým olejem, kterou nyní prokládá "razítkováním" mých zad.

Za chvíli přidá druhou sérii s razítkem, při které ne již tak žhavé ovocné razítko otírá o kůži. Pokud bych byla kočka, bezpochyby bych v tuto chvíli předla. Při třetí sérii pak krouží razítky po různých místech těla.

Následuje otočení na druhou stranu, malý rituál s ručníkem a Kamilova snaha neodhalit z mého těla ani o kousek víc, než je nutné. Masáž sice není úplně vhodná pro stydlivky, podobná opatrnost ale jistě těm stydlivějším pomůže a je značkou profesionála. Zcela se oddávám příjemným dotykům Kamilových prstů a nakonec dokonce zavřu oči, abych si je mohla vychutnávat nerušeně.

Proto ve chvíli, kdy mě uchopí za ruku, předpokládám, že zkouší, jestli jsem vzhůru. On se ale pouze pouští do masírování mé paže spolu s dlaněmi a prsty. Něco podobného následuje i s nohama a pak už nastává okamžik, který jsem doufala, že ještě chvíli nenastane: masáž je u konce. Masér je evidentně zvyklý na to, že se z jeho stolu lidem nikam moc nechce, a tak opouští místnost a dává mi pár minut na sebrání se. Celou místností se line kořeněná vůně razítek a oleje a mně se odchází nelehce.





Luxus jako nevšední čas

Tím ale moje návštěva lázní ještě zdaleka nekončí. Masér mě odvede do místnosti určené k relaxaci, kde mi připraví čaj podle mého výběru a kde mě nechá odpočívat a celý zážitek v klidu vstřebat. Asi deset minut odpočívám, pak mi ale moje zvědavost nedá a vydávám se na průzkum zbytku lázní.

Slečna na recepci mi sdělí, že po masáži můžu bezplatně využít třeba whirlpool nebo saunu, abych dovedla svůj odpočinek a uvolnění ještě dál. Chvíli nad tím uvažuji a pak, vědoma si toho, že už na sobě stejně mám plavky, se vydávám užívat si luxusu. Oproti běžným wellnessům se toto místo liší nejen svým krásným vzhledem, ale i občerstvením na každém rohu, ať již jde o ovocné šťávy nebo zelená jablka, která jsou hostům k dispozici. Následující hodinu hýčkám své tělo v sauně a whirlpoolu a pak se vydávám zpět do šaten.

Ani ve sprchách nemusíte pochybovat o tom, že se jedná o lepší podnik: k dispozici jsou tu zásobníky s mýdlem, šamponem i kondicionérem prestižní francouzské firmy s přírodní kosmetikou. Je tu také váha, ale já se rozhodnu si raději nekazit den tíhou svého těla, ale soustředit se nadále na jeho lehkost, kterou od masáže pociťuji. Vycházím ven a nevadí mi ani, že prší, protože mám pocit, jako bych se nad kalužemi vznášela.

Návštěva luxusních lázní není nic, co by si většina z nás mohla dovolit pravidelně (členství ve wellnessu stojí několik desítek tisíc ročně), ale za zážitek to podle mého názoru stojí.

Masáž nebo peeling tu sice stojí více než u běžného maséra, k tomu ale připočtěte pocit exkluzivity, péči a následný wellness a vyjdou vám nevšední chvíle, jimiž si uděláte radost a zbavíte se stresu za pár hodin.