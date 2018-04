Návrhářku Copps baví kromě látek také květiny

Květiny jsou nějaká vaše další specializace?

Pro České Miss jsem je připravovala už podruhé. Jsou moje velká vášeň. Snažila jsem se maximálně sladit barvy květin se šaty. Chodila jsem pak v chladícím boxu velkoobchodu asi dvě hodiny a hledala vhodné odstíny. Květinovému designu se věnuji od roku 2001 a vše začalo vydáním květinového katalogu pro nevěsty v roce 2003.

Jaké květiny máte nejraději? Co vás při vázaní motivuje?

Mám ráda růže, lilie, anthurie a velice oblíbené mám karafiáty. Jejich barevné spektrum je úžasné. Inspiruji se tvarem květiny a barvami. Rozhodující je pak jaký tvar a velikost vazby chci vytvořit a od toho se pak vse odvíjí. Ráda vymýšlím nové kombinace a postupy. Jsem technický typ a tak mám ráda i krkolomné a složité postupy.

Co chystáte nyní?

Na podzim chystám první charitativní galavečer, na němž představím stylově velmi pestrou kolekci od francouzského rokoka přes inspiraci ve stylu China Girl, orient po Ledovou Královnu. Téměř celá kolekce vzniká na druhé straně atlantiku a některé modely dokonce na Jamajce. Výtěžek ze vstupného, který by mohl dosáhnout 1 milionu korun, bude věnován nadaci, která se stará o týrané a jinak handicapované děti. Spojení světa módy a benefiční galavečer je přesně to, čemu se chci intenzivně věnovat. Ráda bych, aby se projekt Give Help a Chance – FASHION FOR HELP stal v Čechách novou tradicí a mohl prostřednictvím světa módy a umění pomáhat tam, kde je potřeba.