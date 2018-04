Návrhářka Rochová chystá výstavu

Výtěžek ze vstupného se návrhářka rozhodla věnovat na programy nadace UNICEF, se kterou léta spolupracuje.

"V lesích jsem strávila uplynulých 14 dnů. Téměř celý pobyt jsem pracovala, ale bylo to úplně něco jiného, protože jsem nemusela plnit běžné povinnosti. Kreslila jsem, ale i jezdila na kole do lesa, přemýšlela jsem o dalších modelech. Dovolená byla odpočinková i pracovní, ale mě to tak baví," svěřila se čtyřiapadesátiletá návrhářka.

V lese nachází podle svých slov absolutní klid. "Je nádhera poslouchat jeho vzduch, soustředím se tam a medituji. Dává mi větší pocit klidu a souznění s přírodou," vyjádřila se o lese na hranicích s Rakouskem, který je prý téměř neporušený, protože tam 40 let nikdo nesměl vstoupit.

Přestože si Liběna Rochová nemohla letos pobyt u moře z časových důvodů dovolit, jezdí k němu ráda. "Byla jsem soustředěná na výstavu, ale vynahradila jsem si to na jaře, kdy jsem byla dva týdny v Los Angeles," podotkla.