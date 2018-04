Návrhářka: Nemohla jsem sehnat vlastní kabelku, a tak jsem si ji vyrobila

Gábina Horáková (32)

GLSH, www.glsh.cz

Bez jakého doplňku se letos na podzim a v zimě česká žena určitě neobejde?

Bez kabelky GLSH! Ne, teď vážně: myslím si, že trendem stále zůstávají šátky a brože. když se to doladí stylovou kabelou, nebude to mít

Čím se vyznačuje vaše nová kolekce?

Zkrátka dost bylo malých tašek. A když už tak musejí být na dlouhém uchu! Snažím se, mé tašky nebyly jen ‚zavazadlem‘ pro každodenní přenášení věcí, ale aby byly vkusným doplňkem celému outfitu. Občas si v té velikánské tašce klidně nesu jen mobil…

Jakým materiálům, barvám a formám zpracování dáváte přednost?

Mám ráda pevné, nepropustné a omyvatelné materiály. Co se barev týká, tak jde o momentální pocit. Teď mě například baví odstíny fialové, ale líbí se mi i ostatní barvy. Jakou formu zpracování upřednostňuji? Mám ráda poctivou práci, kterou pro mě odvádí zkušení čeští výrobci v malých řemeslných dílnách.

Kde nejčastěji hledáte inspiraci pro svou tvorbu?

Ve městech, v ulicích, na lidech, zkrátka všude kolem, kde to žije. Ráda cestuji a vždy mě jakákoli cesta za hranice České republiky inspiruje k novým nápadům.

Zasáhla podle vás ekonomická krize i svět krásných věcí? Kupujeme doplňky víc, méně nebo pořád stejně?

Myslím si, že lidé jsou celkově opatrnější a více přemýšlí, jestli danou věc opravdu potřebují. Na druhou stranu, když něco opravdu chcete, koupíte si to, ať to stojí, co to stojí...