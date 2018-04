Návrhářka Hana Sedláčková má nový obličej

Na kliniku pražské plastické chirurgie Medicom Vip se dostavila se svou tetou, která jí měla dodávat patřičnou odvahu aby si zákrok na poslední chvíli nerozmyslela.

"Rozhodla jsem se jít na tuto speciální plastickou operaci, protože když to dnešní plastická chirurgie umožňuje, tak proč to nevyužít a nedívat se do zrcadla s příjemnějším pocitem?" Říká návrhářka, kterou proslavil Leoš Mareš, když si u ní nechal šít jeho nezapomenutelné kožichy, bez nichž jeden čas neudělal ani krok.

"Bojím se narkózy a tato nová metoda umožňuje face-lift pouze v místním znecitlivění, a to bylo pro mě rozhodující," uvedla Sedláčková před zákrokem. "Nebudu spát, jen mi píchnout něco na znecitlivění, jde pouze o ambulantní, a tak to jdu vyzkoušet," dodala.

Zákroku trval půl hodiny a Hanka při něm vtipkovala s chirurgem, který jí do obličeje zaváděl speciální “drátky”. Ty budou od příště její kůži držet napnutou. Zanedlouho odcházela z kliniky, jakoby ani na žádném zákroku nebyla.

Týden po face-liftu se Hanka cítila skvěle. V práci nezameškala kvůli operaci ani jediný den. "Pleť už se začíná vyhlazovat a s výsledkem jsem velmi spokojená," prozradila



Kromě změny na obličeji mění návrhářka i svůj život. Po sedmadvaceti letech opustila svého manžela.