Návrhářka: Češky se snaží zmizet v davu

Martina Nevařilová je známá i díky svému manželovi, Petru Fejkovi, řediteli pražské zoo. Čtenáři se ptali i na to, jak se spolu seznámili.



"Chodit jsme spolu začali až v době, kdy jsme se oba přistěhovali do Vršovic a chodili do stejného parku. Já s malým synem, Petr s labradorem Kubou. Konkrétně vzlétla jiskra, když můj syn vjel na kole do Kubova hovínka," zavzpomínala.

Česká móda vyrazila do světa

Dvanáct českých módních návrhářek představilo v pondělí v nizozemském Haagu své nejnovější kolekce. Byla mezi nimi také Martina Nevařilová. Má česká móda ve světě šanci uspět? Zeptejte se jí ve středu od 13 hodin.

Přehlídka se konala na českém velvyslanectví, kam pořadatelé pozvali obchodníky evropských značek.



Právě Martina Nevařilová je zatím jedinou návrhářkou, která své zboží v zemích Beneluxu prodává. "Jsem jediná trochu specifická v tomto směru a v podstatě jsem jela do Haagu potvrdit svoji pozici. Na večer byli pozvaní moji obchodní partneři a zčásti jsem se podílela na tom, že se akce uskutečnila," řekla Nevařilová, která představila kolekci nazvanou Kuba.- více zde



Co se týče jejího působení v zemích bývalé západní Evropy, Nizozemsko je jejím prvním vstupem na zahraniční trh.



"Nejtěžší je sehnat agenta, který pro daný trh člověka zastupuje, protože agent je nejdůležitější," vysvětlila, jak spolupráce v zahraničí funguje. Svého agenta hledala

několik let a až s nynějším je spokojená.



České ženy postrádají v módě výjimečnost, tvrdí Nevařilová, držitelka titulu Výtvarník roku 2005 a Ceny za vynikající design 2006.



"České publikum se hledá, nemá touhu po originalitě. Zpočátku bylo zahrnuté vietnamským zbožím, teď sériově vyráběným levným zbožím. Věřím, že touha po originalitě přijde, ale ještě to bude trvat," podotkla. V jejím butiku na Starém Městě v Praze tvoří klientelu z 80 procent zahraniční zákazníci.



Kromě Nevařilové se na Dni Haagu budou prezentovat české značky E.daniely, DNB Denisy Nové, Modrá Moniky Drápalové, MB Michaely Bakotové, Tatiana Taťány Kovaříkové, IF Ivany Follové, HH Hany Havelkové, Helena Fejková, Jaroslava Jaroslavy Procházkové, Radky Kubkové a Max Fred Išky Fišárkové.



Kolekcí na jaro/léto 2007 se představila Taťána Kovaříková s typickými detaily na svých modelech. "Právě ony a ruční práce dělají výrobky zajímavými. České kolekce jsou plné jiných prvků a stylů," porovnala práci našich návrhářek s tamními obchodní manažerka Kovaříkové Lucie Blažková, podle níž mají proto české návrhářky šanci navázat spolupráci s nizozemskými obchodními partnery.



Naopak návrhářka Helena Fejková od prezentace svých modelů nic zásadního předem neočekávala. "Vůbec nic si neslibuji,"řekla před odjezdem. "Před rokem jsme se prezentovali na Premier Vision v Paříži a uskutečnili jsme pouze jeden vývoz. Teď to organizuje Czech Trade, předtím jsem si to organizovala sama, tak by to mohlo být lepší," dodala.



Pokud by ale chtěla vyvážet své zboží do zahraničí, musela by podle svých slov rozšířit management, ale do větších věcí se pouštět nechce.



Akci v rezidenci českého velvyslance Petra Kubernáta v Den Haagu určenou pro evropské obchodníky, média a vybrané klienty uspořádala společnost Fashion Point Praha ve spolupráci s vládní agenturou CzechTrade na podporu obchodu: jejich cílem je podpořit vývoz kreativního potenciálu českých módních značek.