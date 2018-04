Návrhář Osmany Laffita: Inspirace se vždy nakonec dostaví

Navrhujete už spoustu let, vzpomenete si, kolikátá přehlídka je ta aktuální pro podzim a zimu 2011?

Navrhuji už dvacet let a rok co rok prezentuji dvě kolekce: na jaro/léto a podzim/zimu, takže tato je už čtyřicátá.

Jak byste ji popsal?

Má hodně mladého ducha, je sexy, ženská a elegantní, jako ostatně všechny moje kolekce. Pro zimní kolekce používám většinou pestrou barevnou paletu, ale tentokrát jsem volil hlavně tóny bílé, krémové, čokoládové a do černa.

Stalo se vám někdy za celých dvacet let svého působení v módním průmyslu, že byste byl totálně bezradný a bez inspirace?

Takový zásadní problém nikdy nenastal, inspirace se vždy nakonec dostaví. Ale je pravda, že nadejde moment, a to se stává pravidelně u každé kolekce, kdy začínám tvořit a mám trochu obavy, že kolekci nevytvořím. Tady totiž většina návrhářů vytváří asi patnáct až dvacet modelů na kolekci. Já navrhuji kolem šedesáti až sedmdesáti, do toho dělám i pánské modely, boty a šperky. Je toho hodně.

Jak dlouho vám trvá tvorba takové kolekce?

To je různé, někdy kolekce vznikne za týden, někdy to trvá déle.

A tato poslední?

Její tvorba trvala déle, protože jsem mezitím odjel domů na Kubu, kde jsem strávil tři týdny. Relaxoval jsem a nad prací jsem nepřemýšlel.

Jakým způsobem tvoříte?

Mně opravdu hodně pomáhá látka a materiál. Nejsem ten typický návrhář, který si řekne: "Dnes se inspiruju oblohou nebo sluncem". Já si vezmu látku látku a automaticky vidím model.

Když zmiňujete látky, jaké patří k vašim nejoblíbenějším?

Mám rád splývavé materiály, žoržet a všechny látky, které při chůzi hrají a pohybují se. Také preferuji přírodní materiály a vyhýbám se těm syntetickým.