Návrhář Klír sází na sex-appeal a letos ještě přitvrdil

Hosté se tentokrát i s manekýnkami a tanečníky ocitli na poušti, v závěru na molo dopadal umělý sníh. Vítr zvedal sukně a dynamická hudba provokovala k pohybu.

Tanečníci a modelky se pohybovali po obřím mole na jedoucím pásu. Předváděli velkolepé, výstřední i nositelné kreace, které byly jako vždy dotažené do posledního detailu.

Módní show Josefa Klíra vzbuzují emoce. Jeho modely mají blízko k scénickým kostýmům. Z korzetů čiší sex-appeal, z nadýchaných honosných sukní bohatství a výstřední účesy si zadávají s extravagancí. Divák se na jeho přehlídkách ocitá ve světě fantazie.



Na mole vládla bojová nálada.



Letos návrhář přitvrdil. Na mole vládla bojová atmosféra. Vojenský styl, který se objevil před pár sezonami na světových molech, zpracoval Klír po svém. Půjčil si prvky z uniforem francouzské revoluce, i od samotného Napoleona, ale zjemnil je a přizpůsobil svému rukopisu. "Nechci propagovat násilí, naopak. Touto kolekcí vystupuji proti válkám a prolévání krve," říká autor, ale nepředbíhejme. Záměr vyjde najevo až v samém závěru přehlídky.

Show začala tajemně. Za prosvětleným pozadím se nejprve objevily siluety všech modelek. Pak na molo vtrhla parta tanečníků. V černé a khaki. Měli drsňácké kalhoty, trička, bundy s vlečkou, topy s nárameníky. Na hlavách stylové čepice a na nohou boty "kanady" s metalickými prvky. Image podporovaly makety pušek. Choreografie působila dramaticky.

Poté vycházely na molo modelky v éterických šatech jakoby z období empíru. Plejáda tónů zelené, od jablkové přes pistáciovou, k žlutavým tónům hořčice. Každý kousek překvapoval rozmanitými detaily, aranžováním. Pásečky, zářivé křišťály, aplikace, vše převážně v romantickém duchu. Autor záměrně použil odstínů růžové a odlesků zlata, dýmu a duhy ke zjemnění drsného uniformního stylu.



Černočervené krásky



Krásky v černočervených kombinacích působily jako ženy vamp. Dámy v tmavě modrých róbách zase jako osudové ženy z období rokoka. Měly pro Klírovu tvorbu typické korzety. Tentokrát byly však ještě rafinovanější. Asymetrické střihy a zdobení tón v tónu působilo luxusně a smyslně.

Z kůže, kterou dřív návrhář používal zejména na korzety, navrhuje nyní svrchníky. Rudý kabát běžného typu ozvláštnil vlečkou ze šifonu. Klír si umí pohrát s variabilitou kostýmů tak, aby se daly ve vteřině obměnit na jiný model. Společenský na vycházkový a obráceně.



Černá róba

Nebyl by to Josef Klír, kdyby se v jeho kolekci nenašla černá róba v novoromantickém stylu. Šaty s bohatým nabíráním byly ušité z téměř 25 metrů látky a doplněné kouřovými skleněnými perlami, které vážily přes kilo.

Pompézní byly i černozlaté, kamínky vykládané šaty nebo kabátek ve stylu 60. let zdobený černou krajkou a velkými okrasnými knoflíky.

Autor navrhuje módu i pro muže. A tak manekýnky sem tam doprovázeli pánové. Nosili nekonvenčně řešené kabáty pouze s kalhotami, bez topu.



Džínovina pod značkou JKJ

Rázný nástup měla řada džínoviny, kterou Klír prezentuje pod značkou JKJ. Spolu s ní přišli k hledišti dva bílí koně. S nimi znovu zavítala na molo atmosféra vojenského rázu. Kolekce z modrého denimu připomínala uniformy v plné síle. Fascinovala zlatými výšivkami, podšívkami a množstvím mosazných knoflíků.

Na závěr se z pódia v póze trpitelky vynořila nevěsta (foto u článku). Působila jako zjevení. Měla bílé šaty s křišťálovými aplikacemi, které upoutaly výrazným rudým potiskem, připomínajícím krev. Modelka v rudobílé garderobě symbolizovala zranitelnost. Proto ji obletovali andělé – tanečníci v bílém.



S modelem ladily účesy, líčení i doplňky

Každé modelce a tanečnici přináležel výhradně jeden model. Klír si sám pečlivě hlídal koncepci, aby bylo vše dokonale sladěné s líčením a účesem. Paruky, příčesky, bíle napudrované tváře, červené stíny na očích, to vše hrálo do kontrastu. Některé rty byly zapudrované do tělova, jiné naopak sytě rudé. O vizáž se postarala Ivana Tokárska, o účesy Michal Zapoměl.

I doplňkům věnoval návrhář zvláštní pozornost. Obuv si navrhl také sám. Nechal ji ušít speciálně ke každému modelu v odpovídající barvě a materiálu. Neopomněl na nich nechat vyšít stejné ozdoby jako na šatech a kabátech. Šperky a bižuterii mu podle jeho nákresů vyrobili v Jablonci. Efekt umocnily kožené rukavice nejrůznějších střihů a barev.