Naděje české módní scény Jiří Kalfař miluje balet a nesnáší plýtvání

Když se objevil v únorovém čísle časopisu Forbes jako jeden z největších tuzemských talentů, nebylo to žádné velké překvapení. Móda ho baví, ačkoliv ji nikdy nestudoval. V mládí se věnoval baletu, dokonce v rámci absolventského představení vystupoval v Národním divadle. Po několika letech, kdy se živil jako tanečník a model a žil v různých koutech světa, se chtěl vrátit do Čech. Jenže uživit se modelingem není v tuzemských podmínkách vůbec snadné.

„Jediné, co jsem znal, bylo lidské tělo, jeho pohyby a estetika. A taky jsem měl spoustu nápadů - když jsem bydlel v New Yorku či Paříži, ten styl oblékání, lidé, příběhy a celkově vjemy těch měst mi daly do hlavy spoustu impulsů. Tak jsem se „drze“ rozhodl, že se pokusím udělat vlastní kolekci,“ svěřil se v rozhovoru pro magazín Menstyle.

Začal navštěvovat návrhářské kurzy, přečetl kvanta odborných knih i časopisů, aby se postupně naučil šít a pracovat s materiály, a od roku 2012 si buduje vlastní značku. První kolekce se nesly ve znamení velmi jednoduchých siluet i materiálů, postupně se Jiří Kalfař zdokonalil v různých technikách šití.

Má rád krajky, aplikace, ale třeba i vintage knoflíky. Některé látky kupuje od zahraničních dodavatelů, jiné si nechává vyrábět v Čechách, nebojí se také recyklace materiálů. Při práci využívá své znalosti modela a oblečení v základním střihu zkouší sám na sobě.

Designér začínal s dámským oblečením, postupně přidal i pánskou linii. Libuje si v androgenním stylu, protože podle něj není pohlaví v módě důležité. Mnohem důležitější je osobní styl a udržitelnost. Jeho poznávacím znamením jsou čisté linie kombinované s oversized lookem, minimalistické detaily, kvalitní přírodní materiály (hedvábný satén, bavlna, vlna a kašmír atp.) a zejména nadčasovost a elegance.

Sám je vegetarián, a v jeho kolekcích proto nenajdeme žádnou kůži ani kožešinu. Nechápe, proč by pro naši potěchu měla zvířata trpět a nejraději by vedle kožešinových farem zakázal i pokusy na zvířatech. Pečlivě si hlídá, aby jeho oblečení bylo vyrobeno etickým a ekologickým způsobem v duchu udržitelnosti. Při práci se snaží spotřebovat veškeré kusy látek, vyznává totiž politiku nulového odpadu.

„Móda je druhý nejšpinavější byznys na světě, je to hrozné svinstvo. Buď půjdeš se svinstvem, nebo proti němu. Věřím, že člověk může věci změnit,“ myslí si návrhář.

Jeho modely se objevily v magazínech Vogue, SCHON, Wonderland, Blank, Harper’s Bazaar, Sports Illustrated, Fucking Young!, Phoenix, Hunger, Grazia, Forbes US a The Financial Times. Byl vybrán časopisy NYLON a L’Officiel mezi návrháře, které je nutné sledovat. Účastnil se týdnů módy v Paříži, Kyjevě i Londýně. V rámci Mercedes-Benz Kiev Fashion Days dokonce dvakrát vyhrál cenu pro nejlepšího designéra pánské módy.