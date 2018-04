Návrat z dovolené vás může zničit. Jak ho zvládnout?

Zuzana se nemohla vzpamatovat. "Počítala jsem s tím, že první den dva budu otrávená z toho, že už mě zase čeká každodenní koloběh, ale bylo to mnohem horší," líčí dvaatřicetiletá žena.

Následující dny se její vztah k práci nijak nezlepšil, naopak, byla čím dál unavenější. "Musela jsem si přiznat, že jsem si na dovolené zase tolik neodpočinula. Sice jsme měli nádherné počasí, ale také jsme museli hlídat peníze, abychom vyšli, a třeba jídlo jsem vařila pro všechny stejně, jako kdybychom jedli doma," přiznává.

A právě v tomhle pocitu společně s opravdovou fyzickou únavou nejspíše spočívala příčina toho, že se necítila zdaleka tak odpočinutá jako ostatní.

"Stává se to docela často. Lidé si sice vyberou dovolenou, ale vůbec si na ní neodpočinou a nakonec se paradoxně už těší do práce," potvrzuje pražský psycholog Jan Gruber. Pokud už jste takovou dovolenou absolvovali, mělo by to podle něj být poučením propříště.

Unavená po dovolené

Ale příčin toho, proč se po dovolené necítíme odpočatí, může být mnohem více. "Jela jsem na dovolenou na hory, které já i můj přítel máme moc rádi. Jenže jsem bohužel nestihla před odjezdem dokončit velký pracovní úkol," říká osmadvacetiletá Lucie.

"Celou dovolenou se mi to honilo v hlavě, musela jsem kvůli tomu dokonce i z hor volat klientům. V práci jsem pak musela honem začít pracovat na sto padesát procent, abych to zvládla," vypráví.

Její horská dovolená byla fyzicky náročná. Po návratu do práce začala být tak unavená, že jí to po čtrnácti dnech trápení přivedlo do ordinace. Nebylo to nic vážného, ale i tak se vyčerpání jevilo sotva dva týdny po dovolené poněkud paradoxní.

"Lidé často spoléhají na to, že si i o krátké dovolené odpočinou natolik, že pak zase budou moci fungovat jako dobře namazané stroje," říká praktický lékař Jan Vlasák.

Doporučuje rozhodně, aby lidé, kteří se třeba právě vracejí z dovolené, kde se alespoň jakžtakž hýbali, pokračovali v těchto aktivitách i během pracovního roku.

A podle psychologa Grubera je důležité, aby si lidé našli v denním rozvrhu čas i sami na sebe, a právě sport je jednou z možností, jak ho využít. Těmi dalšími může být třeba návštěva kin, divadel a výstav.

Dovolená je poflakování!

"Vyrostl jsem v rodině, kde byla klasická dovolená považována za poflakování se. Naši měli velký dům na vesnici, kde byla vždycky spousta zvířat, kvůli nimž a práci na zahradě a malém políčku se vlastně na dovolenou nikdy jet nedalo," vysvětluje Michal Homolka.

Když ho jeho kamarádi ze studií a z práce začali lákat na dovolenou, měl velké výčitky. Rodiče mu totiž i v době, kdy se už živil sám, dávali najevo, že peníze by měl investovat spíše do rozvíjení hospodářství, než aby se za ně jen "povaloval u moře" nebo "se honil jako šílenec na kole".

Michal si sice dokázal rozumově zdůvodnit, že argumenty rodičů nemusí brát vážně, koneckonců šlo o jeho peníze, přesto si několik dovolených neuměl užít.

Rady pro povedený odpočinek

• Plánujte s rozmyslem

Lidé včetně rodin s dětmi si už dávno nevybírají dovolenou jen v době letních prázdnin. O volbě data však přemýšlejte. Nebude dovolená dětem příliš narušovat výuku? Netrefím se s ní do doby, kdy bude v práci frmol?

• Vybírejte podle možností

Neřiďte se při výběru dovolené tím, kam jezdí vaši známí nebo sousedé, pokud jsou vaše zájmy jiné či pokud by vás taková dovolená zruinovala. Zvláště dobře si rozmyslete, s kým pojedete.

• Nečekejte nemožné

Někdy stačí, aby se člověk na dovolenou přehnaně těšil a očekával, že se jen díky ní urovnají třeba partnerské spory a že nové síly se dostaví samy ze dne na den, aby se dovolená jevila jako zklamání. Snažte se proto si volna užít, buďte aktivní a snažte se tím sami napomoci zdárnému průběhu dovolené.

Proč nejste po dovolené odpočatí

• Spoléháte jen na dovolenou

Doufat, že krátká dovolená bude stačit na nabrání sil na celý rok, je nesmysl. Stejně nemůžete čekat, že budete celoročně v dobré kondici, pokud budete právě jen o dovolené chodit po horách, jezdit na kole či plavat v moři.

• Berete si toho moc najednou

Možná jste si odpočinuli dostatečně, ale vrhli jste se do práce s přílišnou vervou. Přitom zvláště byla-li vaše dovolená delší, trvá až čtyři dny, než se vám podaří znovu vklouznout do pracovního rytmu.

• Vybrali jste si špatně

Mnoho lidí si opakovaně volí dovolenou, na které si odpočinout ani nemohou. Někomu nevadí starat se o mnoho příbuzných třeba na chatě a je to pro něj změna, která jej osvěží, ale mnoha dalším to vyhovovat nemusí. Pokud víte, že dovolená s příbuznými vás vyčerpává, vymyslete ji propříště jinak. Nemáte rádi chození po horách? Zkuste navrhnout příští dovolenou u vody a naopak.