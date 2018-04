Návrat z dovolené může být těžký

JAK SE CÍTÍTE PO DOVOLENÉ? • Jana Bobošíková, moderátorka:

Fantasticky. Protože jsem si odpočinula. S návratem do práce jsem problémy neměla, beru práci jako součást života a nevadí mi. • Miroslav Žbirka, zpěvák:

Mám pocit, že se mi nedaří užívat si dovolených, protože neumím vypnout. Ale letos to nebylo špatné, byli jsme s rodinkou v Řecku, a když jsme se vrátili, byla taková horka, že se nečinnost dala ospravedlnit. Takže jsem si dovolenou prodloužil a cítím se tím pádem celkem dobře. • Veronika Žilková, herečka:

Odpočinula jsem si výborně, odjela jsem mimo republiku a nevzala jsem si mobil. S nástupem do práce jsem pak neměla problémy. Točím nový pořad na Nově a také na Radiožurnálu připravuji nový pořad. Ale na dovolenou už bych klidně jela znovu.