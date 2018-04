Návrat rakoviny: šok, vztek, ale i naděje

Šok, strach, úzkost, zoufalost, pocit marnosti. Takové stavy mnohdy přepadnou lidi, u kterých se po první léčbě znovu objeví zhoubný nádor. Zažila to i paní Lenka, která pro iDNES.cz popsala svůj boj s rakovinou prsu - více ZDE.

"Po dvou letech přišla znovu rána. Doktoři mi našli podezřelý útvar i na druhém prsu. Tentokrát už jsem měla pocit, že to je konec. Totálně mě to srazilo opět na dno," vzpomíná Lenka, která nakonec svůj boj nevzdala, ačkoli představa nové léčby ji děsila.

"Doktoři i syn mě však podrželi. Po třech dnech od vyřčení krutého ortelu jsem znovu nastoupila do nemocnice," popisuje svou zkušenost dvaapadesátiletá Lenka.

Právě to ovšem může být pro pacienta výhoda, tvrdí experti. Totiž zkušenost a informovanost. "Jednou jste už s rakovinou žili a víte dost o tom, co vás čeká a v co můžete doufat," uvedl specializovaný server www.lecba-rakoviny.cz.

Vinen není lékař

Pacienta podle znalců mnohdy po nepříjemném zjištění, že se mu rakovina vrátila, popadne vztek na lékaře. Má pocit, že mu doktor předchozí nádor špatně vyléčil. Jenže to obvykle nebývá pravda.

Nový nádor, jemuž se odborně říká rekurence nebo relaps, vzniká z buněk původního nádoru, které se při první léčbě nepodařilo dokonale odstranit, respektive zničit ani nejmodernějšími metodami. Zbytek škodlivých buněk je tak malý, že ho není možné rozpoznat ani při sebepodrobnějších vyšetřeních, které současná medicína umožňuje.

Návrat rakoviny tedy neznamená, že by kdokoli - lékař nebo dokonce vy sám - něco zanedbal. Zhoubné buňky prostě narostly do rozměrů, které už vyšetřovací metody umožní zaznamenat. Buňky jsou vidět jako nový nádor.

Rakovina v jiné části těla

Pokud vám preventivní vyšetření znovu objeví rakovinné bujení, nemusí to být nutně na stejném místě jako v prvním případě. Rakovina takzvaně metastázuje. Například při poměrně rozšířené rakovině tlustého střeva se nové nádory mohou objevit v játrech.

Někdy se také stává, že už jednou vyléčený pacient onemocní zcela odlišným typem rakoviny. Tyto případy ovšem nejsou tak časté jako obnovení původního onemocnění.

Léčba rakoviny se ovšem neustále vyvíjí, takže při vašem druhém onemocnění už věda mohla pokročit pořádný kus vpřed. Nové léky či léčebné metody mohou být účinnější než při prvním pokusu. Anebo mohou zamezit nežádoucím vedlejším účinkům, mnoha lidem je po ozařování špatně, zvedá se jim žaludek, zvracejí.

Na mnoho druhů rakoviny se dnes z odborného hlediska pohlíží jako na chronické onemocnění, s nímž může pacient žít mnoho let.

Pomůže rodina i přátelé

I tak se mnoho pacientů pochopitelně jen velmi těžko vyrovnává s tím, když se u nich rakovina znovu objeví. Šok někdy podle psychologů bývá ještě větší než v prvním případě, i když lékaři na možnou recidivu upozorňují.

Vyrovnat se s tímto stavem není lehké. Odborníci obvykle doporučují co nejdříve se svěřit rodině a přátelům, kteří mohou být skutečnou oporou. Pacient by měl být rovněž v léčbě aktivní. Měl by se podílet na jednotlivých rozhodnutích spolu s lékařem. Základním heslem by mělo být mluvit, mluvit, mluvit - s rodinou, přáteli i ošetřujícím lékařem a personálem.

Využijte svých předchozích zkušeností ve svůj prospěch. Nebojte se mluvit ani o svých obavách, náladách, o tom, co se vám kvůli vaší nemoci honí hlavou. Konverzace je podle psychologů podstatnou součástí léčby.



Díky aktivnímu přístupu můžete získat pocit jistoty, kontroly, pocitu, že "to má cenu".