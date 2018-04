Podpatky vrací úder. Budou extravagantní, vysoké a nečekaně pohodlné

Vybavujete si ještě elegantní lodičky na jehlách, které frčely v roce 2012? Nejspíš ne, protože před třemi lety francouzský módní dům Céline obul modelky do „zdravotních“ sandálů Birkenstock a o sezonu později značky jako Chanel či Dior ve svých nejluxusnějších kolekcích vyměnily podpatky za tenisky. Zrodila se malá revoluce.

Značka Nike vrátila do hry klasické AirMaxy, adidas konkuroval s novou edicí tenisových bot Stan Smith, zpěvačka Rihanna začala navrhovat pro Pumu a ti, kdo k velkým značkám hledali alternativu, se zamilovali do zapomenutých tenisek New Balance.

Tenisky Air Max 90, Nike Tenisky Stan Smith, adidas Originals Tenisky „Creeper“ z edice Puma by Rihanna Barevné tenisky 574, New Balance

Nízké boty to vyhrály. Spousta žen se najednou zmenšila o pár centimetrů a jít na jógu, do práce i na večírek ve stejných teniskách už najednou nebylo faux pas, ale ta nejstylovější rebelie. Znamenalo to: mám nabitý diář, jsem moc cool na nějaké přezouvání a pohodlí si cením nadevše.



Susan Sarandonová na festivalu v Cannes

Za těch pár let se z tenisek – a nízkých bot vůbec – stala norma. Lodičky nebo sandálky na podpatku si schováváme jen na místa a příležitosti, kde je speciální dress code; a dokonce i tam se nižší varianta někdy odpouští. Třeba herečku Susan Sarandonovou, která letos na červený koberec v Cannes obula špičaté balerínky, módní policie nejen nechala být, dokonce jí tleskala.

V Cannes proti podpatkům bojovala i Julia Roberts. Po červeném koberci se prošla naboso:

VIDEO: Bosá Robertsová protestovala v Cannes Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pořádně vysoké překvapení

Jenže celý módní byznys je postavený na změně. Čím výraznější, tím lepší, cílem je přece zaujmout, překvapit, oslnit a ideálně svést ke koupi. Momentu překvapení letos využila spousta návrhářů, a tak jejich modelky musely pohodlí tenisek, páskových sandálů a mokasín znova vyměnit za elegantní chůzi na pořádných „šteklích“.

Týdny módy, které představily kolekce pro letošní podzim a zimu, jich byly plné. Nejvíc podpatků, platform a klínků jsme mohli tradičně napočítat v Miláně, k italské módě jejich ženskost a přímočarý sex-appeal prostě patří. Ať už v podobě subtilních jehel na přehlídkách Versace, Moschino a Miu Miu nebo v hravé retro formě jako u Gucci nebo u Dolceho & Gabbany.

Versace, kolekce podzim - zima 2016 Gucci, kolekce podzim - zima 2016 Moschino, kolekce podzim - zima 2016 Dolce & Gabbana, kolekce podzim - zima 2016

Londýnskému fashion weeku vládly širší a robustnější podpatky, zářivé barvy a lesklé materiály, v New Yorku si pro své extravagantní fanynky, mezi které patří zpěvačka Lady Gaga, připravil skutečnou lahůdku návrhář Marc Jacobs. O jeho kozačkách na vysokánské platformě se mluvilo a ještě se o nich mluvit bude, zejména až je (v decentnější variantě) začnou kopírovat módní řetězce.



Marc Jacobs, kolekce podzim - zima 2016

Že v nich na podzim najdeme podpatky všech druhů, výšek, šířek i barev je už teď nad slunce jasné. „Už zase působí svěže,“ řekla americké ELLE Laura Larbastierová, ředitelka nákupu v luxusní londýnském butiku Browns Fashion. „Jestli jste si na ně odvykli, začněte letos znova s masivním podpatkem nebo platformami,“ doporučuje.

Z návratu podpatků se raduje i kreativní ředitelka značky Jimmy Choo Sandra Choi: „Odjakživa mají schopnost vás proměnit, jak na emocionální úrovni, tak fyzicky.“ Sama se nejlépe cítí v klasických choovských kotníčkových botách, které vlastní v několika variantách. „Změní váš postoj a cítíte se v nich sebevědomější, silnější. Navíc vám přidají centimetry a lichotí nohám.“

Od raket k sexy lodičkám

Že pořád nejste přesvědčená? Zvykla jste si na komfort a praktičnost tenisek a klopýtat po městě na způsob Carrie Bradshaw vás neláká? V roce 2016 má podobnou výhradu mnoho žen. A expertů, kteří by se zabývali designem bot z pohledu pohodlí, je překvapivě málo.

Jednou z nich je Dolly Singhová, zakladatelka start-upu Thesis Couture. Spolu se svým týmem pracuje na vytvoření dokonalých bot na vysokém podpatku. Vzhledově nepřekvapí, ale kdo si v nich vyzkouší chodit, nebude prý chtít jiné – tak pohodlné jsou.

„Pracujeme s materiály, které už existují, ale v obuvnictví se zatím nepoužívaly. Především s vysoce kvalitním složitým polymerem, který je směsí plastu a nylonu a dobře se s ním pracuje. Je dost silný, aby se nezlomil, ale dost měkký na to, aby vás netlačil,“ vysvětluje Singhová.

„Ve výrobě a prodeji bot se točí desítky miliard, ale za posledních osmdesát, možná sto let v něm neproběhla téměř žádná inovace,“ diví se expertka, která zkušenosti nabrala v raketovém inženýrství i ve vývoji virtuálních brýlí. „Když vyvíjíte rakety, musíte pochopit základní fyziku. Stejné je to u bot: je to vlastně struktura, která podpírá další strukturu – lidské tělo,“ shrnuje.

Podobně o klíčovém prvku každého šatníku začíná přemýšlet čím dál více lidí. Americká podiatrička Marion Parke věří, že odpovědí je polyuretanová pěna, která se používá na výrobu protetik a ortopedických pomůcek; experti obuvnické značky Stuart Weitzman spoléhají na speciálně upravenou pryž, latex i změkčovače kůže. Všichni dohromady pak technologie posouvají dál a dobu, kdy budeme vesele běhat po ulicích na šteklích jako Carrie, zase o něco blíž.