Teplákové soupravy i holá břicha. Vrací se móda z počátku milénia?

První dekáda tisíciletí nebyla, aspoň co se módy týče, zrovna oslnivá. Většina z nás se tehdy dopustila některého z módních hříchů. Všechno bylo možné: tanga vykukující z bokových kalhot, vrstvené a příliš krátké sukýnky, několik tílek přes sebe, gumové náramky nebo blyštivé topy, které víc odhalovaly, než zahalovaly.



Vzorem byly dívčí skupiny typu Destiny’s Child, zpěvačka Christina Aguilera nebo „rebelka“ Avril Lavigne. Dobovou módu určovaly taky hrdinky z televizních seriálů jako O.C., Čarodějky nebo (v lepším případě) Buffy, přemožitelka upírů. „Byl to zlatý věk pro televizi, ale temný věk pro oblékání,“ píše na svém webu Man Repeller americká blogerka Leandra Medine. A vyzývá k tomu, abychom předstírali, že se zmíněné období nikdy neodehrálo.

Světoví designéři i módní řetězce to ale vidí trochu jinak a první náznaky comebacku už vyplouvají na povrch. Podívejte se na šest trendů z počátku milénia, které se v posledních sezonách znovu objevují na týdnech módy i v obchodech.

1. Šaty přes kalhoty

Tehdy: Na začátku tisíciletí se tahle kombinace nosila na všechny způsoby. Málokdy byla vkusná: šaty musely být co nejbarevnější, co nejvíc lesklé nebo alespoň asymetrické a sešité z několika materiálů. Kalhoty byly ideálně džínové, široké a trochu moc dlouhé. Zcela ve stylu vítězky soutěže American Idol Jordin Sparksové.



Dnes: Už loni ovládly módu o něco sofistikovanější variace na klasickou kombinaci. Postarala se o to Clare Wight Kellerová, designérka značky Chloé, i kreativní ředitel Dioru Raf Simons. Jednoduché šaty přehozené přes kalhoty v pánském stylu, široká sukně přes cigaretové nohavice, průsvitné šaty v maxidélce přes úzké džíny – to vše působí velmi šik a neotřele.

2007: Zpěvačka Jordin Sparksová 2014: Kolekce Tatiana, podzim - zima 2014

2. Extra hluboké výstřihy

Tehdy: Stud se v roce 2000 rozhodně nenosil, ovšem šaty, ve kterých zpěvačka Jennifer Lopezová moderovala předávání cen Grammy, přece překvapily. Kousek z dílny Donatelly Versace odhaloval mnoho: hluboký dekolt sahal až pod pupík, rozparek zase končil ve výši stehen. Nový styl se ujal a prodejci „neviditelných podprsenek“ si mnuli ruce.



Dnes: Začátkem loňského roku se dekolty po dlouhé době opět prohloubily, ovšem vkusně, většinou v kombinaci s minimalistickými střihy a neutrálními tóny. Na červeném koberci své vnady odhalily modelky Cara Delevingne nebo Georgia May Jaggerová, herečky Sandra Bullocková či Amy Adamsová a samozřejmě nejsledovanější celebrita roku Kim Kardashianová.

2000: Zpěvačka Jennifer Lopezová 2014: Modelka Georgia May Jaggerová

3. Teplákové soupravy

Tehdy: Celebrity jako Paris Hiltonová nebo Britney Spearsová se v prvních letech milénia postaraly o to, že se z barevných „teplákovek“ na chvíli stal předmět touhy každé módní maniačky. Značková souprava najednou nebyla určená jen na běhání nebo drobné nákupy; naopak s kabelkou, lodičkami a vyčesanými vlasy platila za znak elegance a stylu.



Dnes: Sportovní prvky v módě jsou žhavý hit, ale současné pojetí je ležérnější, méně nucené. Střihy jsou volnější, barvy neutrálnější, doplňky vycházejí ze sportu. Místo lodiček nebo žabek nasaďte šmrncovní tenisky, kabelku nahraďte koženým batůžkem. V teplákové soupravě tak nebudete připomínat nevkusnou paničku, ale cool holku z města: jako třeba britská zpěvačka Rita Ora.

2004: Paris Hiltonová a Nicole Richie 2014: Zpěvačka Rita Ora

4. Krátká „motorkářská“ trička

Tehdy: Své měsíce slávy si trička ve stylu rockových groupies prožila kolem roku 2007. Krátká bavlněná trička s logy známých kapel nebo s motorkářskými motivy se nosila s bokovými kalhotami, džínovými minišortkami nebo krátkou sukní. Tak, aby byl vidět pořádný pruh kůže.



Dnes: Zkrácené topy se dostaly do módy spolu s revivalem devadesátých let. Byla proto jen otázka času, kdy populární značky jako Urban Outfitters nebo American Apparel vrátí do hry varianty z konce minulé dekády. Tedy ty s fantastickými motivy, motorkářskými symboly i s dalším dobovým hitem – kontrastními rukávy. A s notnou dávkou ironie.

2004: Herečka Mischa Bartonová 2015: Model značky Urban Outfitters

5. Háčkované šaty v hippie stylu

Tehdy: S pseudo-hippies se počátkem milénia roztrhl pytel. V módě byly dlouhé lněné sukně, volné haleny, vrstvené náhrdelníky, květiny, spousta třásní a taky háčkované šaty. Včetně těch, které v roce 2001 na předávání hudebních cen magazínu Billboard oblékla zpěvačka Pink!. Byly velmi odvážné, ozdobené podivnými přívěsky a už tehdy je někteří kritici označovali za vrchol nevkusu.



Dnes: Návrháři se vrací ke klasickým metodám, jako je právě háčkování, i k uvolněné vizáži květinových dětí. Na přehlídkách pro jaro a léto 2015 se to jen hemžilo splývavými siluetami, barevnými výšivkami a dlouhými třásněmi. Opět platí, že dnešní pojetí je sofistikovanější než to z minulé dekády: důkazem je třeba kolekce italského módního domu Emilio Pucci.