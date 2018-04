OBRAZEM: Návrat látkové gumičky. Není směšná, ale šik, tvrdí návrháři

0:30 , aktualizováno 0:30

Žádná stylová Newyorčanka by si nevyrazila do módní restaurace s látkovou gumičkou, prohlásila kdysi rezolutně Carrie ze seriálu Sex ve městě. Časy se změnily. Do módy se vrátily excentrické doplňky z přelomu 80. a 90. let, a z gumičky potažené látkou se tak stal horký trend.