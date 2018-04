Návrat do života bez diety aneb jak znovu nepřibrat

Podle průzkumů jsou se svou váhou spokojeny pouze tři ženy ze sta. Nás zbylých sedmadevadesát se neustále pachtí po tom, abychom vypadaly štíhleji a krásněji. Občas se na sebe rozzlobíme, pustíme se do hubnutí, a vzápětí zase ztloustneme. Kde je chyba?

"Musíte pochopit, že tohle není dieta, ale nový životní styl," opakuje lékařka Kateřina Cajthamlová v televizním pořadu lidem, kteří se snaží hubnout a váhu udržet. Začněte tedy tím, že ze svého slovníku natrvalo vypustíte výraz dieta.

"Tohle slovo znamená přechodný režim, který je pro nás spíše utrpením a musí někdy skončit. Ti, kteří omezí jídlo a přechodně se trápí v dietě, však nezvítězí. Jedinou možností, jak trvale zhubnout, je změnit skladbu jídla a najít si optimální denní příjem, který nám vyhovuje. A to dlouhodobě! Vyhráno mají pouze ti, kteří změní své stravovací návyky, naučí se jíst zdravě, v optimálních dávkách a pravidelně. A k tomu si vyberou pohyb, který je baví," říká Lenka Černá, která se zabývá poradenstvím v oblasti životního stylu.

Mnoho lidí má hubnutí spojené s drastickým omezením jídla a odpíráním si všeho, co měli rádi. Je logické, že takové trápení nemohou vydržet dlouho. Sice něco shodí, protože přestanou jíst, ale po skončení takhle tvrdé diety sklouznou k původnímu životu. Jo-jo efekt jim vrátí ztracená kila a přihodí pár navrch jako trest za trýznění organismu.

Mějte na paměti, že při rychlém hubnutí odchází z těla nejen tuk, ale i svalová hmota. Při tloustnutí naopak přibývá především tuk.

"S každým jo-jo efektem je následné hubnutí těžší a těžší. Metabolismus se stává úspornějším, to znamená, že organismus přežije s menším množstvím potřebné energie a přebytečnou si uloží na horší časy do tukové tkáně pro případ, kdyby přišlo další nesmyslné hladovění," vysvětluje lékařka Marie Skalská.

Její kolegyně z organizace STOB (Stop obezitě) Iva Málková s nadsázkou říká, že takováto sebedestrukce by se vám hodila v časech hladomoru, kdy se ukládáním tuku udržíte naživu. Při životě se supermarkety a ledničkou v kuchyni je takové týrání těla nesmysl.

Šance 50 na 50

Způsob, jakým jste hubli, tedy ovlivňuje i to, jestli si váhu po skončení hubnutí udržíte. Pokud byla redukce kil pozvolná a neprovázely ji nepříjemné pocity, je šance výrazně vyšší. A zvyšuje ji i to, jestli vydržíte pravidelně sportovat. "V tom případě je šance na udržení váhového úbytku zhruba padesátiprocentní,“ říká lékařka Skalská.

Důležitá je vaše sebedůvěra. Jestliže jste pesimista a tak trochu počítáte s tím, že po skončení hubnutí zase přiberete, pravděpodobně se tak opravdu stane.

"Pokud jste přesvědčení, že dodržování správných návyků je pro vás jen dočasnou záležitostí a že se po zhubnutí vrátíte k původním stravovacím a pohybovým návykům, budete neúspěšní. Naopak pokud si věříte, že dokážete správné návyky dodržovat, zvládnete to snadněji," píše Iva Málková v knize Hubneme s rozumem zdravě a natrvalo.

Na nový životní styl si budete nějakou dobu zvykat, zvlášť když jste předtím veškeré zásady ignorovali, ve vašem jídelníčku se hladovka střídala s nájezdy na lednici a jediným pohybem bylo pár kroků ke kopírce na druhé straně místnosti.

"Myslím, že ani po roce není jisté, že člověk nesklouzne zpět k návykům, které měl dvacet let. Osobně se zatím držím své filozofie, že je třeba dvacet let špatných návyk ´překrýt´ alespoň pěti lety zdravého stravování," napsala do Ona Dnes čtenářka Iva.

Zbavte se své závislosti

Podle Marie Skalské nebudete mít nový životní styl zažitý dříve než po půl roce. Musíte neustále myslet na to, že riziko znovunabytí ztracených kilogramů trvá - podobně jako vyléčený alkoholik nemůže počítat s tím, že nad svou drogou vyhrál navždy.

Ve vašem případě je riziko o to větší, pokud například patříte mezi obézní, kteří zajídají stresy a životní neúspěchy. Mimo "nebezpečí" se dostanete teprve tehdy, pokud se naučíte řešit svoje problémy jinak. Že to jde, ukazují příběhy lidí, kteří dokázali svůj život změnit.

"Byla jsem velký závislák na nezdravých potravinách. Smažená jídla, sladkosti, to bylo moje. Pak jsem začala hubnout, vyměnila nezdravé potraviny za méně kalorické a zjistila jsem, že je mi mnohem lépe. Trvalo to sice skoro rok, ale kdybych si dneska měla dát k obědu kachnu, nepřežila bych to. Moje tělo si už s tučným jídlem neporadí," říká čtyřicetiletá Magda, která díky novému životnímu stylu shodila dvanáct kilo.

Pořád ještě nepatří mezi tři ženy ze sta, které jsou spokojené se svou váhou, ale už se za sebe nestydí. "Měla jsem velikost šestačtyřicet, teď jsem na čtyřicítce a ke své výšce bych potřebovala ještě něco shodit. Ale už neubírám jídlo, snažím se více sportovat," dodává matka tří dětí.

Hlídejte si jídelníček

Několik týdnů jste se snažili žít zdravě a ubrali jste jídlo, aby šla vaše váha (rozumně) dolů. Teď jste spokojení a ocitáte se ve fázi, kdy už nechcete nadále hubnout, ale ani přibrat. Budete to muset otestovat, nic jiného se nedá dělat. Každých čtrnáct dní přidávejte 400 kJ a sledujte, co dělá vaše váha. Jakmile začne stoupat, 400 kJ uberte.

Pořád mějte na paměti, že váš jídelníček musí být vyvážený - mějte v něm ovoce a zeleninu, dostatek bílkovin, pravidelnou dávku ryb a luštěnin, zakysaných mléčných výrobků, lehce omezte pečivo a ještě větší omezení platí na pamlsky. Zcela zakázané však nejsou! Jen je nutné mít jejich množství pod kontrolou.

"Pokud dodržujete složení, do jídelníčku se vám nic dalšího už ani nevejde," podotýká lékařka Marie Skalská.

Nový režim vám musí být příjemný, jinak se s ním nesžijete. Svoje rituály má i Lenka Černá, která ostatním radí s psychikou při hubnutí. Říká, že každý den vypije dva a půl litru vody v kombinaci se zeleným čajem. Snídá a jí pravidelně pětkrát denně.

"V mém jídelníčku se nevyskytuje bílý cukru v jakékoliv formě a dávám přednost rostlinné před živočišnou bílkovinou," popisuje Lenka Černá, která navíc nepije tvrdý alkohol a ostatní alkohol si dopřává maximálně dvakrát do týdne. Každý den myslí na to, aby se alespoň dvacet minut hýbala na vzduchu.

"Jednou týdně mám takzvaně vyžírací den, kdy si mohu dopřát všechno," dodává expertka na životní styl.

Vyhoďte oblečení

Mezi hubnutím a udržováním váhy je ještě jeden rozdíl. Zatímco z vás opadávala nadbytečná kila, okolí vás chválilo a motivovalo k tomu, abyste ve své snaze vytrvali. Teď už vás plácat po zádech nebudou, protože nepochopí, že stagnace vaší váhy je úspěch. Nenechte se otrávit.

Dosáhli jste svého a máte dost důvodů pro to, aby vás původní životní styl nestáhl zase dolů. Vyhoďte oblečení, které vám plandá, protože do něj už nikdy nechcete ztloustnout. Hýbejte se stejně jako dosud. Nadále se vyhýbejte nezdravým fastfoodům a jiným nástrahám. A věřte si!