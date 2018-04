Návod pro ženy: jak přežít fotbalové Euro

Na chvilku se zamyslete. Zkuste si sama sebe představit, jak jste nervózní a nepříjemná, když ráno nemáte svoji pravidelnou dávku kofeinu v podobě kávy. Než do sebe dostanete pár teplých doušků, není s vámi žádná řeč a na všechny se jen utrhujete. A nebo jak vás dokáže vytočit, když se uvelebíte před televizí, pustíte si oblíbený seriál, a v ten moment vám na mobil začnou chodit SMS zprávy od kamarádky, která nutně potřebuje řešit další ze série hádek se svým partnerem.

Fotbal je pro velkou část mužů takovou ranní kávou i seriálem dohromady. Tahle hra, která většině žen přijde nudná a její sledování považují za úplnou ztrátu času, dokáže i ty největší kliďasy zvednout ze židlí. Nedávné aféry s úplatky sice některým mužům fotbal natolik znechutily, že ho přestali sledovat, jenže tenhle měsíc se nehraje nějaká obyčejná liga. Začíná fotbalové mistrovství Evropy. A to je přece jen jiná káva. K televizním obrazovkám kromě skalních fandů zasednou i ti muži, které jindy fotbal nijak zvlášť nebere.

Mohou za to geny

Fotbal je celosvětový fenomén. Žádný jiný sport nemá tolik fanoušků. Milují ho muži, ale i spousta žen.





Příčina, proč mu v dospělosti propadá takové množství lidí, se dá najít už v dětství. Fotbal hrají kluci i holky po celém světě. Je to vlastně docela jednoduchá hra, kterou si mohou dovolit skoro všichni. Na amatérský fotbal nepotřebují žádné drahé vybavení ani speciální oblečení. Začutat si odpoledne po škole na trávníku nebo na ulici, na to stačí mít jen míč a boty. Branka se dá vyznačit z kamenů, které jsou všude na světě a zadarmo.

"Nepamatuji den, kdy by u nás doma nebylo slyšet slovo fotbal. Prvorozený syn kopal do míče s pomocí manžela, ještě než se sám postavil," říká Eva Hill z Prahy. I ona se na fotbal ráda podívá.

S fotbalem se mnoho lidí snadno identifikuje. Fotbalový fanda, ač věkem dospělý, nezřídka připomíná malé dítě. Když se fanoušek nechá strhnout atmosférou utkání, přestane se ovládat. Z hlediště nebo pohovky před televizí se pak na adresu hráčů ozývají jen povzbuzující výkřiky: "Přihraj, střílej, makej, nandej mu to!" To v případě, že oblíbený fotbalový klub nebo národní tým vyhrává. V opačném případě směrem k soupeřům padají nadávky.

Psychologové mají pro obrovskou oblibu fotbalu u mužů jednoduché vysvětlení. "Je to pozůstatek genů z dávné doby, kdy muži lovili. Vždy to bylo ve skupině. Proto muži mají tak rádi všechny kolektivní hry," říká psycholog Vladimír Vymazal. "Ženy zase sbíraly byliny, čistily kůže, draly peří a u toho si povídaly, proto jsou tak upovídané," vysvětluje. Je to sice poněkud zobecněné tvrzení, kterému se spousta mužů i žen vymyká, ale v zásadě platí. "Já sám mám raději individuální sporty," přiznává Vymazal.

Ženy ho nemusí

Stejně jako má fotbal na celém světě miliony příznivců, má i spoustu odpůrců. Většinou jsou jimi partnerky mužů, pro které je fotbal koníček číslo jedna. Tyhle ženy ho berou jako svého rivala, který jim na hodiny týdně odvádí partnera pryč z domova - fyzicky (to když muž odchází přímo na fotbalové utkání nebo si jde sednout k velké obrazovce do hospody), ale i psychicky (to když sice sedí doma, ale jeho zrak je upřený na televizní obrazovku a jiné věci nevnímá). Svět okolo pro něj v tu chvíli neexistuje. Doslova.

Dvaatřicetiletá Martina, které nechce zveřejnit své jméno, udělala předloni při fotbalovém mistrovství světa takový malý "pokus". Chtěla zjistit, jak moc její přítel při fotbalu registruje, co se kolem něj děje. Test potvrdil to, co dopředu tušila - přítel okolí vůbec nevnímá. Mezi dvanáctistupňové pivo, které muž při sledování televize obvykle popíjí, dala jednu lahev nealkoholického piva. "Normálně by ho spolehlivě poznal. Jak byl v zápalu hry, vůbec si nevšiml, že pije něco jiného. Nevnímal. Když jsem mu to později řekla, vynadal mi a naštval se, ale pak jsme se tomu zasmáli," vzpomíná Martina.

Nenávidím fotbal

"Nenávist" vůči hře dokáže ženy s fotbalovými fanatiky v domácnosti spojit. Při předloňském mistrovství světa v Německu u nich došel odpor k fotbalu až tak daleko, že si založily internetové stránky klubu vdov světového šampionátu. "Jestliže jste až na druhém místě za fotbalovým týmem, je to stránka právě pro vás," představovaly se na nich.





Ženy z celého světa na webu mohly sledovat průběh samotného mistrovství, ale vyměňovaly si tam také zkušenosti, jak přežít necelý měsíc fotbalového šílenství. Jedna z rad zněla vyrazit na dovolenou do zemí, které měly nejmenší naději na postup do finále. Riziko, že v nich budou týdny řvát televize i fanoušci, bylo minimální. Odjet od fotbalového maniaka na dovolenou do země, jejíž fotbalový tým má na mistrovství úspěch, není žádná výhra. Televize je pak v takové zemi doslova v každé restauraci. Bohužel i v těch u moře, kde je za normálních okolností slyšet jen šumění moře. Letošní tip pro ženy postižené fotbalovým šílenstvím svého partnera by mohl znít - vyražte na Maltu nebo Kypr. Na šampionát se vůbec nedostaly.

Mám doma fandu

Prožít necelý měsíc s fotbalovým fandou může být o nervy i o vztah. I jindy inteligentní, pozorní a vstřícní partneři se dovedou u televizní obrazovky rázem změnit v muže, kterému je lepší se zdaleka vyhnout. Eva Hill má za muže Angličana - velkého fanouška fotbalových klubů z Manchesteru a Oxfordu. "Když jde ve fotbale do tuhého, je schopný vzít si na sebe klubový dres i ponožky a doufá, že tím své fotbalisty podpoří. Sedne si před televizi a fandí s takovou vervou, že kolem něj chodím jen po špičkách a hlídám děti, aby ho nechaly dívat," přiznává Eva Hill z Prahy.

Aby bylo jasno. Její muž je jinak docela normální. Je to prototyp klidného, rozvážného a milého Angličana. Eva jej popisuje jako velkého kliďase a flegmatika, který se za žádných okolností nenechá vytočit. "Jsem to spíš já, kdo doma tříská dveřmi. Ale jakmile se hraje fotbal, to je všechno jinak. Zjistila jsem, že si přes hru ventiluje své emoce. Takže když je fotbal, nechávám ho být a vůbec si ho nevšímám. Úplně nejraději jsem, když se jde dívat někam ven," přiznává po desetiletém vztahu Eva.

Výbuchy vzteku při velkém soustředění na hru jsou úplně normální reakcí. Psycholog Vladimír Vymazal sledování důležitého fotbalového utkání přirovnává k už zmiňovanému lovu. "Každá kolektivní hra připomíná boj, pro který je chlap geneticky předurčen. Když bojuje, začne u něj fungovat adrenalin. Jakmile ho má v krvi, je nabuzený jako vlk na lovu. Stačí maličkost a čímkoliv ho vyrušíte, agresivitu způsobenou adrenalinem obrátí proti vám," vysvětluje Vladimír Vymazal.

Proto je lepší si muže sledujícího důležité utkání raději nevšímat. Toto doporučení neplatí jen na muže. Vztahuje se i na ženy, nadšené fotbalové fanynky. "Když hraje náš klub, nemůže na mě nikdo mluvit. To pak prskám. Myslím, že je to úplně normální. Když se na něco koncentrujete, nechcete být rušena," přiznává se i generální ředitelka 1. FC Slovácko Marcela Mrázková.

Nerušit, prosím

Jak se tedy chovat, aby fotbal nenarušil váš jinak dobrý vztah? Eva Hill po zkušenostech se svým mužem doporučuje fotbalová utkání nekomentovat a na muže v emočně vypjatých zápasech vůbec nemluvit. "Moudrá žena svého muže v takových situacích nechá na pokoji. Když je muž naštvaný, nesnáší ani utěšování. Opravdu je lepší se stáhnout a nechat ho být," radí Vymazal.

Zapomeňte tedy na to, že jste v červnu chtěla udělat nějaké důležité rozhodnutí, ke kterému potřebujete svého partnera - fotbalového fandu. Na cokoliv jiného než fotbal nebude mít čas, a už vůbec ne chuť. Že se s ním potřebujete domluvit aspoň na tom, kam pojedete na dovolenou, protože jste to až dosud nevyřešili? Pokud vás bude vůbec vnímat, nejspíš stejně automaticky odpoví, že do Rakouska nebo Švýcarska. Právě tam se šampionát hraje. Když se vám tam nechce, raději dovolenou vyberte sama.

A jestli o fotbalu víte jen tolik, že ho hrají dvě družstva po jedenácti hráčích, není červen dobrou příležitostí, jak se od partnera dozvědět o hře něco více. Zatímco jindy je schopný vám o fotbalu vykládat hodiny, teď vám bude jen odsekávat. Chce se soustředit na utkání, které právě sleduje na obrazovce.

Buďte tolerantní

Co fotbaloví fandové přímo nesnášejí, to jsou komentáře od okolí. Nemá je ráda ani jedna z našich fotbalových rozhodčích Dagmar Damková. "Když slyším některé komentáře, tak mě to přivádí k šílenství a vraždila bych. Pokud člověk fotbalu nerozumí, měl by se jich raději zdržet," říká Dagmar Damková, která se nejčastěji na fotbal dívá v klidu doma se svým přítelem.





Pokud se chcete na nějaká utkání podívat, nekomentujte je. Některé věty si dokonce raději zakažte říkat. "Dovedu si představit výbuch, když se blíží konec utkání, stav je nerozhodný, některý z hráčů upadne a do toho žena řekne: Vždyť ho to nemůže bolet. Jen simuluje!" přemýšlí Dagmar Damková.

Jak to tak vypadá, letošní červen bude kvůli fotbalu hlavně o toleranci a kompromisech především ze strany žen, které mají doma fotbalové fandy.

Nesnažte se mužům tuhle hru znechutit. Nikdy se vám to nepodaří. Raději nepříjemné věci plynoucí z fotbalového mistrovství využijte ve svůj prospěch.

Je partner na váš vkus příliš často pryč z domova? No a co? Vadí to někomu? Dojděte si na odkládanou kosmetiku, s kamarádkou do restaurace, do kina, nebo rovnou odjeďte někam pryč na dovolenou.

"Já vyrážím na nákupy oblečení. Manžel mé větší utrácení toleruje, protože já toleruju zase jeho fotbal," říká dvaatřicetiletá Martina. Jestli máte doma syny, nejspíš budou fotbal sledovat s mužem. S dcerou si zase samy můžete vyrazit někam na výlet.

Chlapy, bojovníky, v červnu nechme doma lovit. A my, ženy, naprogramované na sbírání bylin a dlouhé klábosení, si díky tomu mistrovství ve fotbalu nakonec můžeme taky docela dobře užít.

Muži, kvůli kterým se na fotbal podívat

Jestli patříte mezi ty, které fotbal opravu nebaví, ale vašemu partnerovi uděláte radost, když se na hru aspoň na chvíli podíváte, zkuste to. Někdy to může být i pěkný pohled a zábava. To třeba když na hřiště nastoupí třiadvacetiletý Portugalec Cristiano Ronaldo. Jeho tělo je samý sval. Spoluhráči mu říkají Playboy. Na své image si hodně zakládá. Než vyběhne na trávník, dlouho si češe a geluje vlasy, ke kadeřníkovi chodí dvakrát do měsíce. Bez parfému by nevyšel z domu. "Vím, že moje tělo ženy přitahuje," říká o sobě. Ale ani Češi nezůstávají pozadu: za fotbalové sexsymboly jsou považováni (ženatý) Petr Čech nebo Tomáš Ujfaluši.

Co při sledování fotbalu určitě neříkat a proč 1. Kteří jsou naši? (Je to jako kdyby partner nepoznal rozdíl mezi doktorem Hausem a Čestmírem Mázlem.)

2. Kdo to hraje? Kolik to je? (Údaj je vidět na televizní obrazovce.)

3. Dávají ti zase dneska ten hokej? (Pozor na přeřeknutí. Hraje se fotbal!!!)

4. Tak to je jasné, naši prohrajou! (I když to muž nejspíš tuší, rozhodně to od vás nechce slyšet. Prohra nikoho netěší.)

5. To je simulant! Vždyť se mu nic nestalo, jen to hraje. (Tuhle poznámku můžete utrousit jen na adresu soupeřů.)

6. Proč se tak rozčiluješ? Vždyť je to jen hloupá hra. (Taky nemáte ráda, když se muž posmívá oblíbeným seriálům.)

7. Tenhle hráč je pěknej. Asi i dost vydělává, viď? (Mužské ego to nesnese.)

8. Co chceš k večeři? (Při důležitém utkání není čas ani chuť na jídlo.)

Budete se dívat na EURO?