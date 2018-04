Návod pro muže: jak vybrat ženě dárek, který bude mít úspěch

Nedá se nic dělat, pánové, dárek není jenom dárek. Dárek je signál, jak moc na mě jeho autor myslel, jak moc mi rozumí, jak moc o mně ví a jak mi naslouchá. Proto se vám mohlo stát, že jste své ženě zabalili pod stromeček nebo k narozeninám velmi rozumnou a výkonnou rohožku na chalupu nebo sadu žárovek do jejího auta, kterou vážně potřebuje, a pak přesto čelili pro vás nepochopitelné nespokojenosti.

Praktické dárky nejsou všeobecně špatná věc, ale my ženy k nim máme stejný vztah jako děti ke košilkám, ponožkám a kapesníkům. "To bys mi ale stejně musela koupit, to není žádný dárek," vyla jsem jako malá pod stromečkem, když jsem tam našla pyžamo. A chuť výt bych měla i dnes, kdyby si na mě Ježíšek vzpomněl kupříkladu s paličkou na maso nebo novým žehlicím prknem.

Nevíte, co pod stromeček? Tipy od kosmetiky po mixér

Možná si vaše žena praktický dárek sama přeje, ale i tehdy ho doplňte jedním nepraktickým, mile zbytečným a promyšleně osobním. Jak se takový zázrak vybírá?

Cokoliv fialového nebo se slonem

Má-li vaše žena sběratelského koníčka nebo úchylku na jakoukoliv osobu, zvíře nebo věc, jste šťastný člověk. Řekněme, že sbírá slony. Doma jich zavazí hromada na poličkách, máte je jako věšáky v předsíni i vzor na peřinách. Nebrblejte, jásejte. Kupte své ženě COKOLIV se slonem. Počítá se myšlenka, ne krása ani praktičnost daru.





Jiný příklad - máme v Oně grafičku Verunku postiženou vášní pro fialovou barvu. Je živým dokladem toho, že ve fialové se dá sehnat jakýkoliv kus oděvu, doplňky i různé ptákovinky. Její šťastný muž to zpracoval správně a k nedávným narozeninám jí věnoval fialové hodinky a fialový fotoaparát. Oboje se setkalo s velkým úspěchem.

Stejnou kliku má i ten, jehož žena má vyprofilovaný hudební nebo literární vkus a je delší dobu věrná jednomu interpretovi nebo spisovateli. Jejímu partnerovi pak stačí jí nějakou dobu před Vánocemi zakázat nákup čehokoliv nového a zajistit si úspěch podarováním nového CD nebo knihy. Žádnou velkou pátrací aktivitu to nevyžaduje, jenom se doma podíváte, co už má, a s novinkou už vám poradí prodavač.

Máňo, poraď

Skutečnou pokladnicí informací o tom, co by vaši ženu potěšilo, jsou její kamarádky. Jestli nějaké znáte, zavolejte jim a poptejte se, co byste podle nich měli shánět. Jednak získáte jejich obdiv a pověst dokonalého manžela a jednak vám dodají hned několik námětů na dárek. To před nimi vaše žena sní, plánuje a ventiluje svá přání. Před vámi možná taky, ale ruku na srdce - kamarádky si to asi lépe pamatují.

Inspiraci od ostatních žen můžete získat i jako hecker. Nalogujte se na nějaké ženské diskusní fórum na Rodině, Babinetu nebo Mimibazaru a určitě se poučíte. Stačí, když si jako svou "tipařku" vyberete přispěvatelku podobné povahy a založení jako je vaše žena.





Dárková typologie

Jedna australská vztahová poradkyně jménem Rosalind Bakerová vypracovala na výběr dárku pro ženu dokonce celý systém. Proč to nezkusit - třeba v něm najdete svoji ženu i dobrý nápad.

První kategorie se jmenuje Maminčina holčička a jsou to upravené, milé ženy s tichým hlasem, které se rády přizpůsobují a rády dělají lidem radost. Milují miminka, koťátka a štěňátka a jsou to skvělé matky. Maminčiny holčičky prý potěšíte čímkoliv roztomile nepraktickým, hezkým a ženským. Květovanou kabelkou, polštářkem na pohovku, květináčem s medvídky, knihou o britském venkovském dekoru. Pokud se s dárkem netrefíte, ona vám to nepoví.

Druhá kategorie jsou Tatínkovy holčičky. To jsou chytré, úspěšné a výkonné ženy milující klasickou eleganci. Co potřebují, to si koupí samy a rády mají věci pod kontrolou. Radost jim udělá nová aktovka na spisy, kožený diář, luxusní pero, elegantní hedvábný šátek, prostě něco navíc, ale s myšlenkou. Když se netrefíte, nebude z toho dělat aféru, ale rovnou se zeptá, odkud dárek je, aby ho mohla vrátit nebo si vybrat něco jiného.

Třetí typ je takzvaná Matka. Je pečlivá a pečující, nosí ženské, měkké, vlající věci, každý ji má rád a není divu - staví ostatní před sebe a ráda každého chrání. Miluje dárky pro celou rodinu, třeba deskové hry nebo hudební přehrávač, u kterého mohou společně sedávat s dětmi. Radost jí uděláte i sladkostmi - velkou bonboniérou nebo kuchařkou o dortech. Nebo třeba velkým košem s výbavou na piknik.





Čtvrtý typ nazvala Rosalind Bakerová Sestra. Sestra je nezávislá, kamarádská, sportovní, trochu bezstarostná a miluje přírodu. Neumí se nudit a je velmi cílevědomá ve všem, co dělá. Tento typ ženy nezajímá nic, co se týká domácnosti. Respektive neudělá jí to radost jako dárek. Nejlepší je zvolit sportovní doplněk nebo pomůcku, knihu o jejím koníčku, hudbu její oblíbené kapely. Věcmi do práce ji neuctíte. Dárek, který se jí netrefí do vkusu, ji nenaštve. Odhodí ho stranou a jde se dál.

Předposledním typem je Alternativní teta, tedy žena pevného světonázoru. Může milovat jógu, biopotraviny, malá divadla, být veganka, vyznávat keltské náboženství, bojovat proti dětské práci v Africe, prostě se vášnivě věnovat něčemu mimo hlavní společenský proud. Potěšíte ji samozřejmě čímkoliv, co konvenuje s jejím životním směrem, nebo i poukazem na peníze věnované třeba na hnutí Fair Trade nebo objednaným odběrem bedničky biozeleniny na jeden měsíc.

Posledním typem ze sbírky paní Baker je Svůdnice. Nemusí být nutně krásná, ale je atraktivní a zajímavá. Je přitažlivá nejen pro muže, ale i pro ženy kolem sebe, zábavná, společenská, ne moc domácká a dost umělecky založená. K té se s praktickým dárkem skutečně nepřibližujte. Znáte-li její módní vkus, pak ji potěšíte doplňkem od její oděvní značky nebo v její oblíbené barvě, znáte-li její umělecký vkus, můžete jí pořídit třeba originální grafiku. Trefíte se ale i kvalitní kávou s elegantním hrnečkem nebo parfémem.

Jestli vám všechny tipy v tomto článku byly platné jako mrtvému zimník, pak se prostě musíte své ženy zeptat, co by ji potěšilo. Bude-li mít přece jen o něco menší radost, než kdybyste na to přišel sám, ona vám to stejně nepoví.