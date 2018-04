OBRAZEM: Vyrobte si stylový kapesníček do klopy ze staré halenky

Obleky se v posledních letech vracejí do módy, a to se vším všudy. Pánové, co se vyznají v módě, si hrají s barvami i vzory, velkou roli hrají také doplňky od kravaty po manžetové knoflíčky. Chybět by neměl kapesníček do klopy, který můžete snadno vyrobit doma třeba ze staré halenky. Podívejte se jak.