Návod na krásný a svůdný dekolt

Nezbytná prevence

Než vyrazíte v tričku s výstřihem na jarní sluníčko, nezapomeňte na ochranu a sáhněte po svém novém krému na opalování s vysokým faktorem proti UV záření. Jedině tak se vyhnete nebezpečným spáleninám. Pokožka v těchto partiích je totiž citlivá a rychle se opálí doruda.









Pigmentové skvrny

Následkem opakovaného spálení kůže se mohou na krku a v dekoltu objevit pigmentové skvrny. Ty jsou ale ozdobou, o kterou nikdo nestojí.

Záchranou je důsledné a pravidelné používání speciálních krémů, které jsou schopné jemně odstraňovat nadměrnou pigmentaci. Nevzhledné a nechtěné flíčky mohou zmizet nebo alespoň ztratí sytý odstín.

Lze se jich zbavit také pomocí laseru. Musíte ovšem navštívit dermatologa, který posoudí stav pokožky a navrhne správnou léčbu. Ve většině případů se podaří pigmentové skvrny v dekoltu odstranit již při prvním ošetření laserovými paprsky. Laser AlexLAZR vyšle paprsky, které projdou povrchem kůže a rozstřelí tmavé pigmenty na drobné částečky, které tělo po určité době odplaví.

Pomačkaný dekolt

Pokud se probudíte s hlubokými vráskami v dekoltu, které se během chvíle vypnou, jste na tom dobře. Pokud ale rýhy přetrvávají i do pozdního odpoledne, bude potřeba používat speciální krémy nebo masky na dekolt. Běžné krémy na vrásky nebudou fungovat, pokožka v dekoltu je jiná než na obličeji. A pokud se vás tento problém netýká, nezapomínejte na prevenci a mažte si krk a dekolt hydratačním krémem. Nejlépe denně, stejně jako obličej.





Laser na věčné mládí

Oddálení stárnutí pleti v dekoltu zvládá terapie laserem GentleYAG. Ne nadarmo se nazývá rejuvenace, tedy omlazení. Působením tepla laserových paprsků se povolená kolagenní vlákna zčásti stáhnou, poškozená vlákna se vstřebají a během šesti týdnů se začne tvořit nová kostra kůže. Nová kolagenová vlákna jsou samozřejmě pružnější. Tento zákrok je rychlý a jednoduchý, dokonce se dá zvládnout i během polední přestávky.

Vrásky v dekoltu lze také vyrovnat vstříknutím výplňových materiálů (např. hyaluronátové injekce). Mohou mít dočasný a některé i trvalý efekt. Nejvhodnější druh vždy vyberete s lékařem.

Krk je také váš

Kůže na krku je zrádná. Ihned prozradí váš věk. Přitom se na jeho péči zapomíná stejně jako na dekolt. Jako první se objevuje hluboká podélná rýha, po čase ji následuje povolený podbradek. Zpevňující krémy na dekolt jsou proto vhodné i na tato místa. Naše babičky si na noc krk balily do proužku bavlněné látky napuštěné krémem. Věděly, že hydratace a zpevňování je to, co těmto místům nejlépe svědčí.





Dámská pýcha

Velikost a tvar prsů má většinou na svědomí genetika a vliv času. S tím moc neuděláte. Ovlivnit můžete další škodlivé vlivy jako nevhodnou výživu, neustálé redukční diety, opalování, ale i nadměrné cvičení či hormonální změny způsobené antikoncepcí. Pokud toužíte po krásném tvaru poprsí a jemné pokožce, zamyslete se nad tím, jestli nemůžete něco z toho vynechat. Dobrý vliv má naopak nošení kvalitní a dobře padnoucí podprsenky. Pleť na prsou ošetřujte hydratačními a výživnými krémy nebo vyzkoušejte masáž.