Návod, jak si správně zabalit kufr. Ponožky vyplní mezery

TIP Nechcete-li mít na oblečení viditelné přehyby, zabalte ho do ruličky. U slavnostnějšího oblečení se doporučuje uložit jej do speciálního vaku na šaty. Po příchodu do hotelového pokoje pomačkané oblečení pověste na ramínka. Nedisponujete-li žehličkou, pusťte v koupelně horkou vodu a nechte oblečení viset v páře. Ta napraví lehká pomačkání.