Návod, jak se správně namazat, abyste se u moře konečně nespálily

Jet k moři a vrátit se domů bez odstínu exotické mulatky? To je pro mnoho Češek neskousnutelná představa, a tak svá bílá těla na dovolené doslova grilují na rozpáleném slunci. A výsledek? Většinou hned první den se spálí tak, že se musejí před sluncem schovávat pod slunečníky v tričku. Buďte letos chytřejší a naučte se správně opalovat.

Smiřte se s tím, že jako blondýnka s průhlednou pletí nikdy nebudete vypadat jako Halle Berry. Vy se před sluncem naopak musíte pořádně chránit, na rozdíl od vaší tmavovlasé kamarádky, která má snědou pleť celoročně. Podle svého fototypu si nakupte krémy se správným ochranným faktorem. A zohledňujte i typ pleti - pro mastnou pleť jsou vhodné lehké krémy nebo emulze ve spreji, suchá pleť snese mastnější krém.

Solárium neochrání

"Novinkou jsou přípravky, které mají speciální přísady pro ochranu buněk proti UV záření. Hodí se hlavně pro lidi se zvýšeným rizikem kožní rakoviny, tedy ty se světlou pokožkou, která má málo ochranného pigmentu," říká dermatoložka Monika Arenbergerová.

Někdo se před létem na slunce připravuje pod trubicemi solária a pak si myslí, že je chráněný i bez krému. Jenže silně opálená pleť ze solária se rovná ochraně, jako kdybyste se namazali krémem s SPF 5. "A ten je považován za nedokonalou ochranu, protože je příliš nízký," varuje doktorka.

Spáleniny z moře

Další mýtus je, že škodlivost UV paprsků se snižuje polykání tabletek s beta-karotenem. Je pravda, že ten, stejně jako antioxidanty (vitaminy E a A, zinek a selen), posiluje odolnost pokožky, ale před spálením vás tablety neochrání. Berte je jen jako doplněk s příjemným vedlejším efektem zhnědnutí.

Co tedy dělat, když nechcete na pláži vypadat jako ředitelka vápenky? "Já osobně se první dny mažu ochranným krémem, který má zároveň i samoopalovací funkci. Chráním si kůži a zároveň první dny na dovolené na pláži nesvítím," říká Monika Arenbergerová.

Zapomínat byste neměli na to, že moře vás sice zchladí, ale do hloubky půl metru projde až 40 % slunečního záření. Záda si tak spálíte spíš při plavání než na lehátku na pláži. Proto se mazejte voděodolnými krémy. Při volbě barvy plavek vzhledem k ochraně proti UV záření preferujte černé, které více chrání. Existují i speciální tkaniny s označením SPF.

Chlazení a panthenol

Co když se přece jenom spálíte? Ochlazujte kůži, například obkladem z mokré studené osušky, a potom naneste silnou vrstvu pěny z panthenolu či ji postříkejte termální vodou. Tuhle proceduru dělejte co nejdéle.

U moře byste si měli dávat pozor nejen na spáleniny. Čím dál víc lidí trpí alergiemi. "Jde o projevy nesnášenlivosti na ochranné prostředky," upozorňuje kožní lékařka. "Po natření krémem a pobytu na sluníčku začne kůže červenat, pálit a svědit. Pro takové osoby doporučuji krémy bez chemie, které seženete v lékárnách."

Vedle toho si od moře můžete odvézt i sluneční alergii, která se objeví, pokud se hned po příjezdu "vrhnete" do dlouhého a nechráněného opalování.

Jak se správně namazat? Nanést na dlaně trochu krému a rozetřít ho po celém těle je stejné, jako byste se nenatřeli vůbec. Ochrana proti slunci funguje, jen když máte krému na sobě dostatečnou vrstvu. První vrstvu naneste na kůži půl hodiny předtím, než vyrazíte na slunce, aby vaše pokožka získala rovnoměrně chráněný základ. Posléze opakujte nátěr každé dvě hodiny nebo po koupání, případně když se hodně potíte.

OBLIČEJ A DEKOLT

5 bodů na obličej a 8 bodů na dekolt

Naneste si na dlaň půl čajové lžičky krému nebo emulze a prstem si na obličej a dekolt naneste "ďubky" podle obrázku. Tím se zajistí rovnoměrné rozetření přípravku. Nezapomeňte na místa nad čelem u kořínků vlasů, uši, šíji pod krkem a klíční kosti.

PAŽE K RAMENŮM

6 bodů krému nebo 8 nástřiků spreje

Na jednu paži budete potřebovat množství rovnající se půlce čajové lžičky. Naneste doporučené množství bodů nebo nástřiků olejového spreje a rovnoměrně rozetřete po horní i spodní straně paže. Nezapomeňte na podpaží, tam se spálíte nejsnadněji.

BŘICHO A ZÁDA

5 bodů na břicho a 2 body na boky nebo 10 nástřiků spreje na břicho a 2 na boky

Na břicho a dolní část zad budete potřebovat jeden a půl čajové lžičky krému. Naneste potřebný počet bodů a rozetřete. Přes boky natřete krém na dolní část zad.

Natřít ramena a horní část zad je trochu akrobatický kousek, ale odborníci to mají zmáknuté: do dlaně naneste půl čajové lžičky krému a přes rameno druhé ruky si natřete lopatku. Druhou půlku čajové lžičky krému naneste pod paží na dolní část lopatky. Přitlačte si na loket, ať dosáhnete co nejdál. Postup opakujte i na druhou stranu.

NOHY

15 bodů krému nebo 20 nástřiků spreje

Naneste na dlaň jeden a půl lžičky krému a rozdělte do patnácti bodů na noze podle nákresu (zbylé body jsou z druhé strany nohy). Rovnoměrně rozetřete. Nezapomeňte na kolena zepředu i zezadu a hlavně nárty. Zapomíná se i na oblast kolem nohaviček plavek, kde jsou spáleniny od sluníčka zvlášť bolestivé.

MÍSTA, NA KTERÁ SE ZAPOMÍNÁ

Myslíte si, že jste se dobře natřeli, a večer koukáte do zrcadla na rudého mývala s fleky pod očima a loupajícím se nosem. Abyste se už příště nespálili, tady je seznam neoprávněně opomíjených oblastí.

* nad čelem pod linií vlasů

* místa pod očima

* prohloubeniny na krku

* kolem okrajů plavek

* hřbety na rukou

* pod koleny

* nárty na nohou

