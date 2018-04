Odteď navěky mladá. Jednoduchá pravidla pro zachování mládí

Když chcete zbrzdit stárnutí, měli byste vědět, co se s vaší pletí se stoupajícím věkem děje. Vrstvami pokožky prochází kolagenová vlákna, která zodpovídají za její hutnost, a elastinová vlákna, díky nimž je pleť pružná a pevná. První známky stárnutí se objevují už kolem pětadvaceti, kdy se začíná zpomalovat přirozená výměna starých buněk za nové.

Po třicítce se objevují první jemné mimické vrásky kolem očí, úst a na čele. O nějakých deset let později začnou oslabovat a rozpadat se kolagenová a elastinová vlákna, pokožka je méně pružná, začíná se propadat a vrásky se prohlubují. Ubývá tuk na tvářích.

U zralé pleti je patrné, že kůže je tenčí a průsvitnější. Objevují se na ní pigmentové skvrny, má větší tendence k červenání, protože krevní cévy jsou křehčí. Pokožka je sušší, za což mohou mazové žlázy, které nepracují naplno, vliv na suchost pleti má i menopauza...

Není to příjemné čtení a elixír, který by začaroval v pleti věčné mládí, bohužel pořád nebyl vynalezen. Když ale budete dodržovat několik zásad, máte šanci, že vám budou tipovat o pár let méně, než vám je.

Důkladné odličování

Každá kosmetička a dermatoložka vám řekne, že perfektně čistá pleť je základem péče proti stárnutí. Udělejte si večer čas a důkladně odličte líčidla z očí (pokud to děláte správně, nemáte ráno pod očima žádné černé stopy) a pak zbytek obličeje. Protože s vyšším věkem je pleť sušší, vyměňte mycí gely za čisticí mléka a dočištění provádějte pleťovou či micelární vodou.

Pravidelní peeling

Přirozená obnova starých buněk za nové se zpomaluje - mrtvé se hromadí ve svrchní vrstvě pleti a novým trvá déle, než se proderou na povrch. Pleť vypadá matně, zašedle, víc vrásčitě. Pomůže pravidelný peeling (dvakrát týdně), který odloupne mrtvé buňky a tento proces výměny zrychlí. Pleť je jasnější, jemnější.

Pitný režím

Vaše pokožka potřebuje dostatek vody jak zvnějšku, kdy ji získává z krémů a sér, tak i zevnitř. Pijte denně minimálně litr a půl čisté vody.

Kosmetická péče S výběrem správného přípravku mohou pomoci profesionálové. Na Raketa.cz najdete desítky slev pro vaši krásu.

Správná kosmetika

Přípravky proti vráskám nejsou samospásné, přesto dokážou stárnutí přibrzdit. Jak je vybírat? "Dle aktuálního stavu pleti, podle věku, tzv. zevního opotřebení (UV záření, znečištění prostředí), ročního období a vnitřní zátěže (např. kouření, stres)," radí primářka pražské kliniky Esthesia Karolína Kykalová. Můžeme si uškodit, když ve třiceti používáme krémy určené pro pětačtyřicátnice? "Zmíněné aktivní přípravky pro vás nebudou vhodné, ale nebylo potvrzeno, že by škodily či urychlovaly stárnutí," dodává lékařka.

Mazat všude

Nejde jen o obličej, nezapomínejte se také starat o ruce, na kterých bývá stárnutí velmi brzy vidět a vytváří kontrast k pěstěné tváři. Pečujte i o svůj krk a dekolt.

Nepřátelé vaší pleti

1. Slunce

Ano, opálená pleť vypadá dobře, zamaskuje leckteré nedostatky. Ale právě ultrafialové záření (spolu s volnými radikály) nejvíce ničí kolagen. Zrádné je to, že jeho následky na obličeji neuvidíte v pětadvaceti, ale ve čtyřiceti vám pleť nadměrné opalování vrátí v podobě hlubokých vrásek. Používejte od jara denní krémy s SPF, na slunci se mažte minimálně faktorem číslo 20. Jestli trpíte na pigmentové skvrny, je ideální 30-50.

2. Špatná životospráva

To, co jíte, se odráží i na vaší pleti. Cukry a tučná jídla si s krásou nerozumí, stejně jako nerozumné diety a přílišná vyhublost - zbavíte se plnějších tváří, které působí dojmem mladistvosti. Jezte střídmě, hlavně zeleninu, ryby, ořechy a dopřejte svému tělu pohyb.

3. Cigarety

Kouření zužuje krevní cévy, snižuje v nich průtok krve a z pleti odčerpává potřebný kyslík a živiny. Ničí kolagenová a elastinová vlákna a kvůli pohybům svalů při potahování z cigarety vznikají kolem úst mimické vrásky. Pleť kuřaček bývá zažloutlá.

4. Ponocování

Při kvalitním spánku vaše pleť regeneruje, proto by bylo ideální, kdybyste každý den spali sedm hodin.

5. Stres

Pohodoví lidé vypadají lépe. Pokud žijete hekticky, budete stárnout rychleji. Najděte si čas jen pro sebe, cvičte jógu, usmívejte se.