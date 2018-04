Naučte školáka snídat, jinak bude celý den bez energie

Stará pravda "snídej sám, o oběd se poděl s přítelem a večeři dej svému nepříteli" platí. Ráno bychom do sebe měli nasoukat 20 až 25 % z celkového denního příjmu kalorií. "I když se děti v noci nehýbou, jejich tělo i ve spánku spotřebovává energii. A tu ráno musíme dodat, jinak mu během dopoledne bude chybět," říká odborník na výživu z pražského IKEMu Pavel Suchánek. Teď si uvědomte, že většina dětí se k dalšímu jídlu dostane až o velké přestávce kolem desáté hodiny a občas se v zápalu her dítě zapomene i nasvačit a vyhládlé tělo nasytí až u oběda.

Sílu jako Spiderman

"Což o to, dcera ráno snídá, ale bohužel jen koblihy nebo sušenky," svěřuje se Iva Kunešová. Vcelku častý obrázek – hodně dětí by ráno preferovalo dobroty typu buchty s mákem, pizza nebo párek.

"Rozhodně není správné dětem nabízet cokoliv, co dítě pravděpodobně sní, jako třeba sladkosti, chipsy nebo čokoládu, ať už jako náhradu plnohodnotné snídaně nebo jako úplatek. Tím docílíte jedině toho, že dítě bude své oblíbené pochutiny vyžadovat i jindy," říká nutriční terapeutka Jitka Tomešová z poradenského centra Výživa dětí.

Jak by tedy měla vypadat správná snídaně? Rozhodně by nemělo chybět ovoce nebo zelenina, to ale samotné nestačí. Takže přidejte třeba pečivo namazané rostlinným tukem, plátek sýra nebo kvalitní šunky. Pečivo by minimálně do šesti let, někteří odborníci radí až do deseti let, nemělo být celozrnné. To obsahuje velké množství vlákniny, na jaké jejich organismus ještě není zralý. Takže bohulibý úmysl by mohl skončit zažívacími problémy, jako je zácpa nebo průjem. Dobrým řešením jsou i různé pomazánky, např. tvarohové se zeleninou, bílý jogurt s ovocem a vločkami nebo neslazenými cereáliemi. Pokud ani vy, ani dítě nemáte problémy se zvýšenou hladinou cholesterolu v krvi, pak můžete s klidným svědomím používat i máslo.

"Jednou za čas není chybou ani sladká snídaně, zvlášť jedná-li se o doma připravený koláč nebo třeba chléb s medem či marmeládou," vysvětluje Jitka Tomešová. Naopak zapomeňte na paštiky, trvanlivé salámy, párky, koblihy nebo smažená vejce se slaninou.

Zvláštní kapitolu tvoří slazené, proto mezi dětmi tolik oblíbené cereálie, a to nejlépe s čokoládovou příchutí. Nejenže dětem chutnají, ale ještě svým obalem v potomcích vzbuzují představu, že po jejich konzumaci budou mít sílu jako Spiderman.

"Než aby dítě nesnídalo vůbec, je vhodnější, když sní, byť i sladké, ale celozrnné cereálie," konstatuje Pavel Suchánek. Výzkumy navíc ukázaly, že děti, které nesnídají vůbec, mají větší sklon k nadváze než ty, které snídají právě zapovězené slazené obiloviny. Je to zřejmě tím, že děti, které dopoledne nejedí, mají tendenci dohánět to odpoledne a večer a takové kalorie si tělo raději uloží do svých tukových zásob. Pokud vaše dítě po "úžasných" cereáliích v barevné krabičce prahne, přistupte k tomu šalamounsky – smíchejte je s obyčejnými vločkami nebo nedoslazovanými cornflakes, přidejte nakrájené čerstvé ovoce a bílý jogurt. Dietní prohřešek tak minimalizujete, spokojená bude školákova duše i tělo a vy budete mít jistotu, že nezemře hladem během hodiny matematiky. Pokud má ale vaše dítko sklony k nadváze, pak nezbývá než být tvrdý a nepovolit.

Dotankovat, prosím

Nezbytnou součástí každodenní snídaně musí být pití. Nejenže tělo potřebuje po noční šichtě "dotankovat" tekutiny, ale děti se navíc často během vyučování zapomínají napít a další možností tak bývá až čaj nebo šťáva ve školní jídelně.

Nedostatek tekutin se přes den může projevit únavou, bolestmi hlavy či nepozorností. Optimálním nápojem pro školáka je ovocný čaj, voda nebo vodou naředěný 100% džus. Pozor – pokud voda, ať už čistá nebo v džusu, pak v pokojové teplotě.

Pokud si svou snídani nedovedete představit bez kávy nebo černého čaje, rozhodně totéž nenabízejte dětem. Oboje totiž obsahuje pro děti nevhodný kofein, který může způsobovat podráždění žaludku, a navíc se silný černý čaj ani káva nezapočítávají do pitného režimu, protože organismus odvodňují. Stejně tak platí, že pokud si vaše dítě k snídani zvolí úžasný kefír, musíte mu k němu stejně přidat sklenici vody.

Chronický nesnídač

"Do svého syna ráno nedostanu vůbec nic. Upřímně, já taky doma nesnídám," svěřuje se Iva Svobodová, matka čtrnáctiletého Ondřeje.

"Dítě si nejlépe osvojí stravovací návyky v předškolním věku. Učí se pozorováním a napodobováním vlastních rodičů a nejbližšího okolí," vysvětluje Jitka Tomešová. Těžko tedy vysvětlíte svému školákovi, že zatímco vy snídat "nemůžete", on musí. Dobré příklady prostě táhnou.

Když už jste definitivně přesvědčená, že vaše dítě patří mezi chronické nesnídače, zvětšete svačinu.

Co je a co není vhodná snídaně:

ANO:

* Chléb s rostlinným tukem, plátkem tvrdého sýra a rajčetem

* Ovocná rýže

* Dalamánek s máslem, šunkou a kedlubnou

* Jogurt s ovocem a medem

* Knäckebrot s ředkvičkovou pomazánkou

* Šlehaný tvaroh s nakrájeným ovocem nebo marmeládou

* Zakysaný nápoj a pečivo

* Domácí müsli se sušeným ovocem a s mlékem

* Sendvič s rostlinným tukem, vajíčkem na tvrdo a pažitkou

* Domácí ovocný koláč (jenom občas)

* Vločková kaše s čerstvým ovocem

* Knäckebrot s máslem a medem

* Ovocný salát s jogurtem a cornflakes

* Domácí müsli s medem

* Toasty z tmavého chleba s bylinkovým máslem

NE:

* Sázená vejce se slaninou

* Koblihy s marmeládou

* Rohlík s máslem a trvanlivým salámem

* Kakao a piškoty

* Chléb s paštikou

* Čokoládový pudink se šlehačkou

* Párek v rohlíku

* Sušenky

* Pizza

* Croissant s nutellou

* Marmeládová plundra

* Trvanlivá bábovka

* Kynuté buchty

* Tabulka čokolády

* Míchaná vajíčka na slanině