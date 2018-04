Naučte se žít zdravě

Společnost STOB připravila čtyřtýdenní internetový kurz Snadně žij zdravě, který probíhá zdarma od března na stránkách www.istob.cz. Pojďte společně pomoci vašemu tělu najít nový smysl života. Tento kurz vám bude zdarma pomáhat pomocí internetu měnit vaše dosavadní nevhodné stravovací a pohybové návyky. Ale nebojte, cílem není převrátit váš dosavadní život naruby a zanevřít na všechno, co jste měli dosud rádi. Budeme se snažit pomalými, ale jistými krůčky přijít na to, jak dát tělu to nejlepší. A vaše tělo si vezme jen to, co vy sami budete chtít.



Už slogan soutěže naznačuje, že změna životního stylu nebude řeholí, ale že se budete učit žít zdravěji s úsměvem. Vás, kteří potřebují váhu redukovat, bude kurz inspirovat k dobrodružné hře, kde budete hledat "neškodné záměny" jídel kalorických obsahujících mnoho živočišných tuků a nevhodných sacharidů za potraviny vhodnější.

Internetový kurz je určen i těm, kteří si chtějí váhové úbytky udržet anebo žít zdravěji. Možná zjistíte, že si při novém způsobu života "užijete" jídla leckdy více než dříve tím, že budete jíst vícekrát za den a nebudete již otrokem "toxického prostředí", které vás provokuje k jídlu, i když nemáte hlad, a často si ani neuvědomíte, že jíte. Naučíte se řešit stresy jinak než jídlem. Program se bude snažit, aby nový životní styl nebyl pro vás nepříjemný, ale naopak aby zvýšil kvalitu vašeho života, aby vám přidával pozitiva, k čemuž jistě přispěje, pokud se vám podaří mít i radost z pohybu.



Program se bude skládat ze zábavného edukativního programu rozděleného do 4 lekcí, dále z programu Jídelníček, který vás vás bude učit uvádět teoretické poznatky do praktického života, kdy si budete jídelníček postupně vylepšovat tak, aby byl chuťově dobrý, ale výhodnější z hlediska zdraví jak co do množství energie, tak co do skladby, a z oblasti psychologické, kdy budete trénovat zvládání problémových situací, kdy vás provokuje k jídlu ne hlad, ale vnější podněty.

A co je nejdůležitější? V této soutěži není jen jeden vítěz, ale každá - i sebemenší - pozitivní změna je pro vás výhrou.