Naučte se vybírat pečivo, sýry a maso, abyste zhubli

V košíku se někdy ocitají nevhodné potraviny, kvůli kterým je pak hubnutí těžší. Na vině jsou mnohdy mýty, jimiž jsou mnohé potraviny opředené, jindy neznalost informací na etiketách.

Maso

Štíhlé linii svědčí konzumace masa zvířat, která se hodně hýbou; tedy ryb, kuřat, králíků. Méně vhodné je hovězí a vepřové, ale neplatí to stoprocentně: nemusíte je vynechávat, pokud si ovšem zvolíte libová masa, tedy například vepřovou kýtu nebo hovězí svíčkovou či roštěnou. Je-li to možné, vybírejte si maso z mladých zvířat.

Od konzumace některých mas mohou odrazovat nepodložené mýty. Platí to například o vnitřnostech, které si ale klidně můžete jednou či dvakrát do měsíce dopřát. Játra a ledviny sice v těle zvířat slouží jako filtr, to neznamená, že jsou plné nečistot a odpadů, naopak drtivou většinu jich vyloučí ven. Jsou ale výhodným zdrojem vitaminů.

Oblíbeným mýtem jsou také kuřata napumpovaná antibiotiky a hormony. Nesmysl. Jednak by takový postup vyšel zemědělce draho, navíc jim to předpisy ani nedovolují.

Jak však ukázal test MF DNES, u nás prodávaná kuřata často obsahují větší množství vody, pomocí které je výrobci křehčí. Takový výrobek pak musejí označit za polotovar a uvést, kolik procent masa "balíček" obsahuje. Je tedy rozumné kupovat takové maso, které obsahuje méně přidané vody.

Sýry

Mezi české zlozvyky patří pečivo namazané máslem a pak ještě vrstvou taveného sýra. Sýry jsou skvělým zdrojem vápníku, ovšem právě z tavených sýrů jej tělo neumí příliš využít. Mnohem lepší jsou tvrdé sýry.

Potřebujete-li hubnout, hlídejte si množství tuku, přednost byste měli dávat sýrům s 20 až 30 procenty tuku v sušině.

Co to znamená? Pokud z výrobku odstraníme veškerou vodu, zůstane jen sušina. Čím víc obsahuje sýr sušiny, tím má i víc tuku. Lze tedy říci, čím je výrobek sušší, tím je i tučnější, a naopak čím víc obsahuje vody, tím je méně tučný. Máte-li možnost vybírat mezi výrobky s totožným obsahem sušiny a rozdílným obsahem tuků, vybírejte opět méně tučný. Dobré jsou přírodní sýry, například cottage.

V obchodě můžete narazit na "nepravé" sýry, které nejsou z mléka, obsahují rostlinné tuky. Zdraví neublíží, ale vápník, kvůli němuž se vyplatí sýry jíst, postrádají. Na takových výrobcích byste neměli najít nápis sýr, nýbrž "tavená pochoutka", "smažák" a podobně.

Pečivo

Celozrnné pečivo je při hubnutí výhodnější, ale musíte mít na paměti dvě věci. Zaprvé tmavé pečivo se zrníčky rozhodně není dietnější, dodá vám stejné množství energie, jen bude "zabalená" do zdravějšího hávu. Má nižší glykemický index, zasytí tedy na delší dobu, navíc obsahuje vitaminy a další prospěšné látky.

Bílé pečivo naopak tělu dodává téměř pouze sacharidy a samotnou energii, z jídelníčku by proto mělo tvořit jen menší část. Pro děti do deseti let není celozrnné pečivo příliš vhodné, jejich organismus si na rozdíl od dospělého ještě neumí poradit s větším množstvím vlákniny.

Celozrnné pečivo nikdy nemá vyloženě tmavou barvu, neplatí tedy, že čím tmavší, tím více celozrnné. Barvu mohou výrobci vytvářet i uměle.

U baleného pečiva může napovědět složení: je-li na prvním místě hladká mouka, nejedná se o pečivo celozrnné, byť může být sebetmavší. Zdravě vypadají pufované rýžové nebo pšeničné chleby (říká se jim také polystyrenové), ovšem pravdou je, že obsahují víc energie než běžné pečivo. Prodávají se v malých porcích, nicméně nepříznivý glykemický index tuto výhodu obrací vniveč: člověk u jednoho chlebu stěží zůstane, protože mu brzy vyhládne. Doporučit se dají celozrnné křehké chleby, takzvané knackebroty.