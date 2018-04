Naučte se triky s tekutými linkami

Potřebujete

• Klasické tekuté linky, linky v "peru" nebo krémové linky

• Zrcadlo, ideálně stojací, a potřebujete-li, pak klidně zvětšovací

• Dobré osvětlení

• Raději mějte při ruce i tamponky k odlíčení nebo tyčinky do uší pro případné korekce a odličovač na oči.

Pravidla

• Máte-li ochablá víčka, nejsou tekuté linky nic pro vás.

• Příliš "nesluší" ani malým očím a pokleslým koutkům - chcete-li je přesto vyzkoušet, příliš je neprotahujte u vnějšího koutku, jinak budou oči působit ospale.

• Malé oči nikdy nerámuje kolem dokola, jinak budou vypadat ještě drobněji.

• Máte-li oči příliš u sebe, veďte linku jen od poloviny víčka k vnějšímu koutku. Přes koutek ji vykreslete i směrem ke spodním řasám.

• Nanášení tekutých linek si nejdřív několikrát nacvičte. Linku zvolte jen v případě, že máte na přípravu dost času. Nikdy ji neaplikujte ve spěchu - pokud by se vám "dílko" nepovedlo, mohla byste si pokazit i celý make-up.

• Černá linka je klasika, ale může být až příliš nápadná, zvlášť nemáte-li velké oči a mladistvý obličej. Hnědá vypadá jemněji a hodí se pro všechny typy. K modrým, zeleným a šedým očím vypadá dobře modrá linka - krásně je rozzáří.

• Tekutou linku nanášejte až přes stíny, ale před aplikací řasenky. Jelikož jsou linky samy o sobě dost výrazné, vyberte si stíny v jemných a neutrálních odstínech.

Jdeme na to

1. Aplikace vám půjde snadněji, když se posadíte ke stolu se stojacím zrcadlem. Případně můžete zrcadlo položit na stůl.

2. Hlavu lehce zakloňte tak, abyste viděla celé víčko (nebo naopak mírně předkloňte, máte-li zrcátko na stole). Dokážete tak lépe nakreslit nejenom opravdu tenkou, ale i souvislou linku bez mezer.

3. I když budete mít tendence oči zavírat, nechte je při aplikaci otevřené nebo jen lehce přivřené a ani si nepomáhejte natáhnutím víčka u obočí - linka by mohla být zdeformovaná.

4. Používáte-li klasické linky, opatrně odstraňte ze štětečku přebytečnou barvu. Příliš to však nepřehánějte, jinak barva nevystačí na celou linku a ta pak nebude rovnoměrná.

5. Linku nanášejte těsně nad linií horních řas, ne "volně" na víčko - bude vypadat přirozeněji. Aby se vám netřásla ruka, opřete si ji loktem o stůl.

6. Začněte vždy u vnitřního koutku a zkuste udělat souvislou linku směrem k vnějšímu. Rychlý, pevný tah je mnohem jednodušší než pomalý, zdánlivě kontrolovaný.

7. Než se linku naučíte, pomůže vám jednoduchý trik - nejdříve si udělejte několik krátkých linek, a to ve vnitřním koutku, uprostřed a u vnějšího koutku, které pak spojte.