Naučte se s námi tančit

Naše tanečnice vám předvedou celkem šest tanců, které vážně stojí za to umět: sambu, tango, čaču, rumbu, waltz a rokenrol.

A nemusíte být jen plesoví nadšenci, těmito tanci můžete oslnit okolí například na dovolené u moře či na obyčejné diskotéce. Poradíme vám, na které moderní písničky se který tanec hodí.

Samba

HLAVNÍ ZNAKY: Zavřete oči a představte si, že jste na karnevalu v brazilském Riu. Raz a dva, raz a dva... Samba je veselá, hravá a hodně rytmická. Základem je speciální sambový houpavý pohyb a klopení pánve - až tohle ovládnete, buďte si jisti, že vás bude samba hodně bavit.

NA CO JI MŮŽETE TANČIT: Sambu využijete i na obyčejné diskotéce. V rytmu samby je například hit Mas Que Nada od Black Eyed Peas a také spousta písniček od Shakiry.



Muž udělá výpad, žena tzv. ronde - krouží nohou v půlkruhu.



Takzvané sambové valení. Patří ke středně těžkým, oba dělají totéž a muž musí přesně kopírovat valivý, spirálový pohyb horní půlky ženina těla.



Výpad partnerky - pozor, pro ženu je to poměrně náročné, aby nespadla.



Liniová pozice aneb zastavení v pohybu. Je poměrně lehká.



Takzvané šejkování horní půlkou těla - tohle jistě zvládne každý i na obyčejné lidové zábavě.



Tango

HLAVNÍ ZNAKY: Červená růže do zubů, výraz kočkovité šelmy v očích, pohled ostře vbok - a vyrážíme… Volně, volně, raz dva. Argentinské tango je tanec vášnivý a důrazný. Je důležité pevně držet partnera i linie vlastního těla. S touto podmínkou pak zvládnete i prudké záklony, aniž byste skončili na podlaze.

NA CO HO MŮŽETE TANČIT: Tango bývá součástí tancovaček a svateb, když už hosté mívají ,špičku‘ a pouštějí se starší songy. Ale můžete si ho zatančit i na Toxic od Britney Spears.



Jedna ze základních variací - pár se zastaví v pohybu a žena se zlomí vzad.



Muž vede ženu pravým ramenem, její pohyb připomíná kočkovitou šelmu.



Promenáda - oba dva natočí hlavu stejným směrem, pak se ostře zastaví a vykročí zase jinam.



Partner se zastaví a žena se k němu na chvíli tiskne.



Takzvaný výpad vlevo. Nohy jsou při tanci vždy v uzavřené pozici.



Takzvané španělské tažení - vášnivá pozice, kdy se žena k muži přitahuje a výjimečně se mu dívá přímo do očí.



Čača

HLAVNÍ ZNAKY: Krok dva tři, čača, krok dva tři, čača... Nášlap, přísun, pohyb pánve. Jeden z nejsnadnějších tanců je temperamentní, rytmický, flirtovací a mile drzý. Pohyby tanečníků se neustále proměňují, gestikuluje se nohama i rukama, důležitý je rytmus nohou, měkká kolena, rychlé nášlapy, pohyb pánve a držení linie.

NA CO JI MŮŽETE TANČIT: Čača, to je třeba skladba Sex Bomb od Toma Jonese nebo Let's Get Loud od Jennifer Lopez.



Tuhle pozici, tzv. pozdrav z otevření, můžete zkusit třeba i v zamilované rumbě, ale u čači je z výrazu vidět, jak je veselá, hravá a temperamentní.



Vyzývavá pozice. V zásadě lehká, ale na parketu vzbudí pozornost okolí.



Pár se zastaví, partnerka vypadá, jako by seděla, ale pozor na těžiště. Tahle pozice může být i příprava na následující výkop nohou.



Partnerka se muži důvěřivě oddává, na zemi je jen její palec u nohy, je velmi důležité sladit rovnováhu.



Hravá figura, tzv. laso, vyjadřující hru kdo z koho. I když to vypadá, že partnerka na tanečníkovi visí, ve skutečnosti stojí převážně na svých nohou.



Koketní figura - symbol bezstarostného tance.



Rumba

HLAVNÍ ZNAKY: Latinskoamerický ,ploužák‘ s rytmem raz dva tři čtyři. Je to zamilovaný tanec, při němž tanečníci předvádějí námluvy: žena se přibližuje a jakoby s výsměchem uniká, muž ukazuje sílu. Oba se vlní, omotávají kolem sebe, přibližují a oddalují, důležitý je pohyb pánve a protažené nohy. V základní formě je rumba jednoduchá, u špičkových tanečníků je to naopak náročná akrobacie.

NA CO JI MŮŽETE TANČIT: Rumbu můžete vyzkoušet i na True Colours od Cindy Lauper nebo Stingovu Fields of Gold.



Jedna z figur, která ukazuje pevné linie nohou. Troufnete si na provaz?



Tanečnice předvádí ohebnost svých zad - pozor na rovnováhu, partner ji musí dobře vyvážit.



Pár rychlých kroků - a tohle je úžasná tečka za nimi. Partner může v téhle pozici ženu v podřepu ještě otáčet.



Žena se odevzdává muži - chvíle, kdy přerušíte pohyb a ukážete nějaké sousoší.



Tahle pozice se jmenuje ,posuvné dveře’. Je to pozdrav z otevření.



Pohled do očí - žena dává najevo svoji dominanci, muž je džentlmen.



Rokenrol

HLAVNÍ ZNAKY: Je divoký, temperamentní, veselý - a fyzicky dost náročný. V našich tanečních zvyklostech jde spíš o hopec rokec: vykopávání nohou vysoko před sebe a do stran. Klasický rokenrol spojený s vyhazováním partnerky do vzduchu je záležitost pro profesionály, natož pak akrobatický rokenrol, který může být i nebezpečný. Kop a dva, kop a dva - žena začíná například pravou, muž levou, aby se nepokopali.

NA CO HO MŮŽETE TANČIT: V moderní hudbě je rokenrolových skladeb nepřeberné množství, například známý hit Na kolena od Ivana Hlase.



Základní a naprosto jednoduchý twist - pohyb ve vzduchu pravou nohou.



Křížový kop - pozor, abyste se s partnerem dohodli, kterou nohu vykopnete jako první.



Výkop nemusí jít vždy proti sobě, nohy můžete sladit i jedním směrem.



Poněkud náročnější náskok na nohu partnera - i když se to nezdá, můžete mu ublížit.



Oblíbené naskočení na partnera - pak můžete ještě sklouznout, nechat se vyhoupnout nad hlavu a následně podjet muži pod nohama.



Tohle není ani tak rokenrol jako spíš klasický provaz…



Waltz

HLAVNÍ ZNAKY: Počítejte pomalu na tři doby - raz dva tři a raz dva tři. Jemný a romantický tanec v dlouhých šatech, s nímž se většinou začíná v tanečních, je vlastně takový pomalý valčík. Typické jsou otočky, piruety, zarážky, záklony. Náhlé změny v rychlosti těla můžete nechat špičkovým tanečníkům, vystačíte s ladným pohybem a přenášením váhy.

NA CO HO MŮŽETE TANČIT: Waltz je třeba i píseň z filmu Shrek It Is You.



Typická pozice - záklon obou partnerů, jedna noha pokrčená a druhá propnutá, ruka ženy volně spočívá na rameni.

U waltzu je potřeba stát k partnerovi mírně vlevo.



Pro waltz jsou typické zarážky - v půli pohybu se pár najednou zastaví.



Nohy musí vzájemně tvořit čtyři kolejničky, abychom se nepošlapali.



Základní figury jsou založeny na diagonálním vzorci, postupuje se v kruhu proti směru hodinových ručiček.



Promenáda je jedním ze základních kroků - uvolněte se, prosím…