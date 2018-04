Naučte se nepřejídat!

Jak jíst méně?

 Do úst vkládejte menší kousky jídla, pečlivě kousejte a neberte do úst další sousto, dokud nespolknete předchozí.

 Nenabírejte příborem další sousto, máte-li plná ústa.

 Občas přerušte na pár vteřin jedení, odložte příbor a konverzujte.

 Vnímejte vůni a chuť pokrmu a užijte si to!

 Dojídejte u stolu jako poslední.

 Jezte pouze u stolu, nikoli vestoje.

 Jezte v klidu.

 Při jídle se nevěnujte žádné další činnosti (čtení novin nebo časopisů, sledování TV).

 Vyhýbejte se fast-foodům a stánkům s rychlým občerstvením

 Nemusíte dojídat vše, co máte na talíři (i když se jedná o zdravý pokrm)!