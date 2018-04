Naučte dítě nebát se lékaře

Jak připravit dítě na vyšetření Čeká vaše dítě nějaké vyšetření či operace? Případně se bojí i běžné lékařské prohlídky? Jak pomoci potomkovi podobné situace zvládnout, radí psycholožka Lenka Čadová. • Nestrašte dítě nemocnicí a doktorem

Obavy z lékaře jsou normální, netřeba je však posilovat tím, že budete dítě strašit nemocnicí nebo injekcí, například když zlobí. Odpusťte si také hrůzostrašné historky z ordinace, jež patří k pacientské latině. • Buďte si před dítětem jistí

I když vy sami máte strach z toho, co dítě v ordinaci čeká, a tušíte, že to nebude příjemné, nedávejte to najevo. Navenek se snažte být klidní. • Vysvětlujte, co dítě v ordinaci čeká

I malé dítě by mělo zhruba vědět, co a proč mu bude lékař dělat. Je to pro ně lepší než neurčité obavy. • Uplácejte, slibte hračku či jinou odměnu

Pokud dítě čeká nějaký nepříjemný výkon či třeba pobyt v nemocnici, klidně mu slibte odměnu - například v podobě vysněného autíčka - a svůj slib splňte. • Nenechávejte je u lékaře samotné

Domluvte se s lékařem, že u všech zákroků, kde to půjde, budete svého potomka doprovázet. Dnes už to ve většině zařízení není problém.