Naučíme vás vařit levná, a přitom dobrá jídla

Ledvinkové ragú na cibulce

Příprava: 30 minut + máčení + 1 hodina dušení

Pro 4 osoby

* 500-600 g vepřových ledvinek

* 0,5-1 l mléka

* 80 g uzeného špeku

* 1 lžíce sádla

* 1 velká cibule, nakrájená najemno

* 3-4 stroužky česneku, usekaného

* 1-2 lžičky kmínu

* sůl a mletý pepř

* voda na podlévání, asi 500 ml

* 1 lžíce hladké mouky

1. Ledvinky omyjeme ve studené vodě, vložíme do mísy nebo kastrolu a zalijeme mlékem, aby byly potopené a necháme máčet nejlépe do druhého dne, minimálně 2 hodiny. Potom ledvinky opláchneme, odblaníme, rozpůlíme je, vykrájíme z nich močovody a nakrájíme na plátky. Nakrájené ledvinky vložíme do cedníku, spaříme horkou vodou a důkladně propláchneme teplou vodou a necháme okapat.

2. V kastrole rozškvaříme na sádle na kostičky nakrájený špek, přidáme jemně pokrájenou cibulku, usekaný česnek, kmín a osmahneme do zlatova. Přidáme připravené ledvinky, promícháme, podlijeme vodou, osolíme, opepříme a dusíme bez poklice asi 30 minut, do poloměkka.

3. Potom necháme vydusit všechnu vodu a ledvinky zaprášíme lžící mouky. Za stálého míchání mouku osmahneme, zalijeme vlažnou vodou, dobře rozmícháme a na mírném ohni vaříme, dokud ledvinky nezměknou a šťáva není provařená. Trvá to zhruba dalších 20-30 minut. Podle potřeby podléváme vodou a nakonec chuť doladíme solí a pepřem.

Chlebová polévka

Příprava: 5 minut + 30 minut vaření

Pro 4 osoby

* 4 velké silnější krajíce tvrdšího chleba + 2 krajíce k podávání

* 1,25 l vody nebo vývaru, i z kostky

* sůl a mletý pepř

* 2 lžičky kmínu

* 1 lžíce másla + 1 lžíce na opečení chleba

* 1 lžíce hladké mouky

* 4 mladé cibulky

1. Tvrdý chléb nalámeme na kousky nebo nakrájíme, vložíme do hrnce, zalijeme vodou nebo vývarem, přidáme kmín, osolíme a vaříme na mírném ohni, dokud se chléb nerozvaří, tvá to asi 5-10 minut. Potom polévku propasírujeme přes jemný cedník nebo rozmixujeme, zahustíme růžovou jíškou z másla a mouky a 20 minut povaříme.

2. Podle potřeby dolijeme trochu vody nebo vývaru a dochutíme solí a pepřem. Zbylý chléb nakrájíme na kostičky a opečeme v pánvi na kousku rozehřátého másla. Cibuli nakrájíme na tenká kolečka a zpěníme na zbylém másle. Opečený chléb a cibulku vložíme do polévky a podáváme.

Dušené cibulky s hrachem a bůčkem

Příprava: 20 minut + asi 40 minut dušení

Pro 4 osoby

* 600 g malých cibulek (zimní sazečky)

* 300 g uzeného bůčku

* 2 lžíce oleje nebo sádla

* 1 celá hlavička česneku

* 1-2 lžičky cukru krupice

* 1 lžíce sladké mleté papriky

* špetka pálivé mleté papriky

* 1 lžíce rajčatového protlaku

* sůl a mletý pepř

* 500 ml vody nebo vývaru na podlití

* 300 g uvařeného hrachu nebo cizrny

* 1 krajíc tvrdého tmavého chleba

* 2 snítky čerstvého oregána nebo majoránky

1. V pánvi na polovině rozehřátého tuku opečeme na kostky nakrájený uzený bůček, stáhneme z ohně, poprášíme mletou sladkou i pálivou paprikou, aby zpěnila a necháme stranou. V kastrole na zbylém tuku osmahneme celé oloupané cibulky a celé oloupané stroužky česneku. Posypeme je cukrem, necháme lehce zkaramelizovat, vmícháme rajčatový protlak, sůl, pepř, podlijeme vodou nebo vývarem, vmícháme opečený bůček s paprikou, nastrouhaný tvrdý chléb a dusíme doměkka. Občas zamícháme a podle potřeby podlijeme vodou nebo vývarem.

2. Ke konci varu přidáme uvařený hrách nebo slitou a propláchnutou cizrnu a ještě chvíli společně povaříme. Nakonec dochutíme solí, pepřem a usekanými lístky oregána nebo majoránky.

Tip

Guláš můžete také zahustit nastrouhanou syrovou bramborou nebo k cibulkám přidat 1-2 pokrájená padaná jablka a pokrm dusit v troubě. Zimní sazečku můžete nahradit normální žlutou cibulí překrájenou na čtvrtky.

Jáhly s hlávkovým zelím a špekem

Příprava: 15 minut + 20-25 minut vaření

Pro 4 osoby

* 600 g bílého hlávkového zelí

* 1 lžíce másla nebo sádla

* 1 cibule

* 150-200 g uzeného prorostlého špeku či slaniny

* sůl a mletý pepř

* 1/2 lžičky drceného kmínu

* 300 g jáhel

1. Jáhly propereme a propláchneme. Potom je spaříme vroucí vodou, vložíme do hrnce a zalijeme. Na 1 díl jáhel dáme 2 díly vody. Osolíme, uvedeme do varu a na mírném ohni vaříme bez míchání přikryté 15-20 minut. Stáhneme z ohně a necháme ještě dojít pod pokličkou 5-10 minut.

2. Hlávkové zelí rozčtvrtíme, očistíme, vykrojíme košťál a nakrouháme na nudličky. Zelí promačkáme v míse s trochou soli a necháme chvíli stát. V kastrole na rozehřátém tuku osmahneme na kostičky nakrájený špek, přidáme najemno nakrájenou cibuli a necháme ji zesklovatět.

3. Vložíme vymačkané nakrouhané zelí, kmín, opepříme, přiklopíme a dusíme na mírném ohni ve vlastní šťávě doměkka. Trvá to asi 15-20 minut. Uvařené jáhly nakypříme vidličkou a promícháme s dušeným zelím se slaninou a podáváme.

Čočkový salát s cibulí a salámem

Příprava: 30 minut

Pro 4 osoby

* 400-500 g čočky

* 2 lžíce kvalitního oleje

* 150 g šunkového salámu

* sůl a čerstvě mletý pepř

1. Čočku propláchneme a na hodinu až dvě namočíme do vody. Vodu slijeme, čočku zalijeme dvojnásobným množstvím teplé vody. Uvedeme k varu a bez míchání uvaříme doměkka, trvá to asi 15-20 minut. Potom ji scedíme, necháme okapat, vložíme do mísy a promícháme s plátky nakrájené cibule.

2. V pánvi na oleji krátce osmahneme nakrájený šunkový salám, vmícháme ho do čočky a salát dochutíme solí, pepřem, worcesterem a octem. Salát ozdobíme bylinkami a podáváme teplý nebo i po vychlazení.

Kroupové rizoto se zeleninou

Příprava: 20 minut + 45–60 minut vaření

Pro 4 osoby

* 400 g pšeničných krup

* 2 lžíce oleje

* 1 lžička másla

* 4 jarní cibulky

* 4 stroužky česneku

* 1 l vody

* 400 g čerstvé sezonní zeleniny (karotka, pórek, celer, kedlubna)

* sůl a mletý pepř

* špetka mletého kmínu

* 1/4 lžičky mletého zázvoru

* 1/4 lžičky mletého rozmarýnu

1. Kroupy vypereme a necháme okapat. V hrnci rozehřejeme lžíci oleje, vsypeme kroupy, za stálého míchání orestujeme a zalijeme větším množstvím vody. Přidáme jednu očištěnou cibulku i s natí, osolíme, uvedeme k varu a vaříme pod poklicí doměkka.

2. Mezitím si zeleninu nakrájíme nadrobno. V kastrole zpěníme na zbylém oleji jemně pokrájenou zbylou cibuli a usekaný česnek.

3. Vsypeme zeleninu, osmahneme, osolíme, opepříme, okořeníme a opékáme na mírnějším ohni, dokud zelenina nezkřehne. Kroupy slijeme, promícháme se zeleninou, lžičkou másla a podáváme.