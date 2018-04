Naučíme vás krok za krokem, jak se nalíčit podle posledních trendů

Co je důležité při líčení doma krok za krokem:

1. KOČIČÍ OČI - V DŽÍNOVÉ MODŘI

Nebojte se orámovat oči černou kajalovou tužkou. Rty zůstávají v tomto případě světlé.





Jak to uděláte?

Podařilo se vám pomocí korektoru zakrýt všechny nedostatky? Potom jemným vklepáváním naneste podkladové stíny na horní víčka až po obočí. Následně orámujte celé oko tenkými černými stíny (např. jemnou hranou aplikační houbičky) nebo kajalovou tužkou, kterou lehce rozmázněte vatovou tyčinkou. Potom naneste štětečkem džínově modré práškové oční stíny. Roztírejte je po celé ploše až za oční koutek směrem k obočí. Aby oko opticky nezůstalo viset, vedeme od spodního víčka linku nahoru a velmi pečlivě spojíme oba odstíny očních stínů.

Černá kajalová tužka na vnitřním okraji víčka je pro tuto "new wave" optiku povinností, stejně tak jako černě nalíčené řasy. Na rty použijte už jen pěsticí balzám. Pokud chcete, aby vaše rty byly opticky plné, klidně lesk přetáhněte přes horní okraj.

K jaké příležitosti?

S tímto nalíčením si vyjděte třeba na cocktail party, ale musíte k němu zvolit hladký účes, nejlépe ohon. Přísný výraz odvážných kočičích očí zjemní jejich nalíčení v hnědých nebo zlatých tónech, které můžete použít přes den.

Komu to bude slušet?

Mladým ženám, to je bez pochyb. S jemnější verzí tohoto trendu, tedy tmavě modrými smoky eyes, mohou zabodovat i ženy po pětadvacítce .

2. HNĚDOFIALOVÉ RTY - PORCELÁNOVÁ PLEŤ

Tento výraz je velmi umělý, ale to je úmysl. K výrazné rtěnce patří světlá pleť.





Jak to uděláte?

Aby pleť pěkně zářila, je potřeba nejdříve vyrovnat všechny nerovnosti s pomocí korektoru. Jako základ naneseme make-up s porcelánovým odstínem a na závěr vše přepudrujeme transparentním pudrem, který můžeme přetáhnout i na horní víčka. I nejvyšší bod pod obloukem obočí natónujeme lehce pudřenkou.

Švestkově zbarvenou tvářenku naneseme přímo nahoru na lícní kosti a rozetřeme směrem ke středu obličeje. Protože potřebujeme, aby rty byly dokonale nalíčené, použijeme nejdříve speciální základ lipbase, který se postará o to, aby barva lépe držela. Potom natřeme fialově hnědou rtěnku. Pokud se nám nepodaří dokonale obtáhnout kontury rtů, použijeme raději barevně vhodnou konturovací tužku a rozetřeme ji špičkami prstů od okraje rtů směrem do středu. Dolní víčko vymalujeme bílou linkou a horní řasy jen lehce přetáhneme řasenkou.

K jaké příležitosti?

Klidně se takto naličte, až vyjdete na nákupy s přítelkyněmi. Kromě toho se výborně hodí i na večerní líčení.

Komu to bude slušet?

Ženám se světlou pletí. Blondýnám propůjčuje nádech elfů. Tmavovlásky by měly stáhnout vlasy do ohonu nebo uhladit gelem. Nepatří k opálené pleti.

3. ŠIROKÁ LINKA A METALICKÝ LESK

Líbí se vám móda 50. let? Vraťte se k ní a naličte si široké linky na oční víčka.





Jak to uděláte?

Na pleť naneste pudr, který slouží zároveň jako korektor, a pod oči prosvětlovací prášek, třeba Meteority od Guerlain. Stačí takto jen pleť barevně srovnat.

Na víčka, na která nejdříve naneste podkladové oční stíny, namalujte širokou černou oční linku. Pokud nemáte tekuté linky, můžete použít také špičatou kajalovou tužku. Linka se podaří snadněji, pokud zvednete bradu hodně nahoru, horní víčko se potom automaticky pohybuje směrem dolů.

Nyní nasadíme štěteček na linku ve vnitřním koutku oka na horním víčku a vedeme jej šikmo směrem nahoru až tam, kde končí obočí. Potom spojíme nejvyšší bod linky s vnějším koutkem oka. Vytvořený ostrý trojúhelník vybarvíme. Aby řasy působily hodně bohatě, jeďte s oční linkou těsně podél nich. Potom naneste třeba i prstem stříbrné práškové nebo tekuté oční stíny a jemně je rozetřete po celém horním víčku.

Černou kajalovou tužkou opatrně vytónujte i obočí až za jeho konec. Řasy naličte černou řasenkou.

K jaké příležitosti?

Toto nalíčení můžete nosit kdykoliv, kdy budete mít chuť. Do práce i o víkendu. Hodí se k elegantním pouzdrovým šatům i k džínům.

Komu to bude slušet?

Nejlépe mladým, sebevědomým dívkám.

4. ČOKOLÁDOVÁ HNĚDÁ A ZLATÁ PRO OČNÍ VÍČKA

Móda 80. let! Pozornost přitahují oči, rty a obočí zůstávají v pozadí.





Jak to uděláte?

Nejprve srovnejte barvu pleti korektorem. Potom naneste béžově zbarvený krycí krém, měl by být o stupeň světlejší než pleť. Tmavším pudrem vystínujte tváře o trochu níž pod lícní kost. Na horní víčko dejte světlý krém (podkladové oční stíny), aby vám barva déle vydržela.

Polokulatým aplikátorem naneste hnědé práškové oční stíny. Začněte ve vnějším koutku oka a jeďte směrem nahoru přes vrásku víčka do polokruhu směrem k vnitřnímu koutku, až téměř na začátek obočí. Zbytky stínů rozetřete na pohyblivou část víčka. Tím docílíte, že zlatá barva lépe vynikne. Trošku hnědé naneste také na spodní víčko.

Postupujte od vnějšího koutku směrem do středu oka. Tak docílíte hlubokého pohledu. Zlaté oční stíny naneste na horní víčko od vnitřního koutku oka a vystínujte přes střed víčka. Trochu zlaté ťukněte také na spodní víčko. Hnědou kajalovou tužkou dokreslete vnitřní okraj víčka a upravte obočí.

K jaké příležitosti?

Tento styl se hodí na večírky, vernisáže, a pokud nechcete příliš zářit, použijte jen jemné šperky. V mírnější formě ho mohou nosit mladé ženy jako denní líčení.

Komu to bude slušet?

Všem! Zvláště dobře vypadá hlavně k modrým očím. kontrast chladné a teplé barvy zde mimořádně vynikne.

5. TÉMĚŘ PŘIROZENÁ S TMAVÝM OBOČÍM

Světle růžový lesk a lehký make-up. Nenápadné líčení ve stylu Carly Bruni.





Jak to uděláte?

Základem pro tento přirozený výraz je lehký krycí make-up. Nepravidelnosti překryjte korektorem. Krémová tvářenka je v barvě meruňkové růžové a propůjčuje tvářím zdravý výraz. Na víčka naneste práškové oční stíny v krémové barvě.

Řasy vypadají téměř nenalíčeně, jestliže použijete černou řasenku, která má jemné gumové štětinky a řasy dobře pročeše. Důraz se tentokrát neklade na nalíčení očí, zde stačí pouze víčka přepudrovat nebo vystínovat tělovým stínem, ale zaměřte se na dokonalé obočí. Použijte tvarovací gel, plnosti obočí docílíte tmavě hnědou tužkou na obočí, výsledek bude připomínat osmdesátá léta. Rty lehce přetřete růžovým leskem.

K jaké příležitosti?

Ke každé příležitosti, kde je třeba, abyste působila seriózně, upraveně, ale přitom chcete vypadat nenalíčeně. A taky když se chcete seznámit s francouzským prezidentem... Styl Carly Bruni se hodí výborně k džínům a svetru. Vynikne k oblečení s velkými vzory.

Komu to bude slušet?

Nenápadné nalíčení sluší ženám, které mají silný přirozený výraz.

6. RETRO S ORANŽOVO-ČERVENÝMI RTY

Pocta třicátým létům: elegantní líčení se zlatými stíny a křiklavými rty.





Jak to funguje:

Na pleť naneseme lehký fluidní podklad a přepudrujeme. Oční víčka přetřeme korektorem nebo krémovu bází a lehkým poklepáním konečky prstů naneseme na horní víčko zlatavé krémové oční stíny. Rozetřeme nahoru až pod obočí a také do vnitřního očního koutku. Nenanášíme ale na spodní hranu víčka. Pokud bude noc dlouhá, je lepší nanést tuto vrstvu dvakrát, lépe vydrží.

Pro slavnostní příležitosti uděláme na spodním víčku linku bílou kajalovou tužkou. Řasy nalíčíme velmi decentně nebo použijeme pouze regenerační bezbarvý gel. Stejně i na obočí.

Nepoužijeme žádnou tvářenku, jen vystínujeme tváře tmavším pudrem. Zato ale přijde pořádná barva na rty: oranžově červená. Aby barva působila pěkně rovnoměrně, nanášíme rtěnku pečlivě štětečkem.

Kosmetickým ubrouskem otřeme přebytečnou barvu. A ještě lehce přetáhneme leskem.

K jaké příležitosti?

Zlatavé stíny na víčku? Ty se hodí ke všemu, co se koná po 18. hodině a co vás baví: do klubu, na tanec, diskotéku i na flirt.

Komu to bude slušet?

Budete vypadat trochu jako Marlene Dietrich - tento trend je určen pro ženy s odvahou a pro ženy, které vypadají ležérně, ať už mají na sobě styl dandy, nebo sexy kostým.