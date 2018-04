Natáliina skvrna je pryč, i přes menší komplikace

V Ostravě Natálii navrhovali odstranění pomocí kyseliny. K tomu však neměla důvěru, a tak se rozhodla problém řešit dál. Navštívila také dermatologii, kde jí doporučovali nejrůznější (drahé) krémy, které jsou k dostání většinou v lékárnách. Používala jich postupně několik, ale nic nepomohlo. Proto by ráda vyzkoušela ještě laserovou metodu.

První konzultace v Asklepionu probíhala výborně. "Byla jsem mile překvapená. Obecně se zdravotnictvím nemám moc dobré zkušenosti. Jen když jdu darovat krev, tak to je pak chování zdravotníků úplně jiné. A podobného přístupu jsem se dočkala v Asklepionu," popisuje Natálie a dodává: "Měla jsem velkou radost, když mi paní doktorka řekla, že skvrna půjde odstranit."

Natálie si kromě tmavší skvrny přála odstranit i vystouplé znamínko v blízkosti skvrny. Obojí doktorka Jatšová odstraní pomocí laseru.

Natáliina skvrna se odborně nazývá solární lentigo. K jeho vzniku dochází působením slunce. "Můžete si to představit tak, jako by si kůže snažila vytvořit větší ochrannou bariéru a víc pigmentovat, aby sluníčko nepronikalo do hloubky," popisuje MUDr.Edita Jatšová.

Vystouplé znamínko, neboli intradermální névus, je vrozená záležitost. Ne každé znamínko jde odstranit laserem. V Natáliině případě ve znamínku neprobíhají žádné neklidné procesy, je ustálené a je možné ho laserem "vybrousit".



Lékařka ošetřuje laserem Natáliinu pigmentovou skvrnu

Lékařka Natálii vše vysvětlila a mohlo se přistoupit k zákroku. Natálie si lehla do křesla, dostala ochranné brýle a sestřička jí potřela postižené místo dezinfekcí. MUDr. Jatšová začala laserem ošetřovat skvrnu. V podstatě laser vydává výboje, které pigment rozštěpují. Během celého zákroku, který trval jen necelou minutu, bylo slyšet "praskání" laseru, ošetřené místo bylo lehce zkrvavené.



Po laserovém zákroku bylo míst lehce zkrvavené



"Pigmentaci řešíme laserem AlexLazr. Ten ji odstraní tím, že ji jakoby rozstřelí na malé částečky, které se pak vyplaví na povrch a vznikne malý stroupeček. Bílé krvinky budou rozštěpené částečky vyplavovat ještě 6 týdnů po zákroku a pokožka bude postupně zesvětlovat," vysvětlila doktorka Jatšová.

Na vystouplé znamínko lékařka použila erbiový (odpařovací) laser. Vybrousí v podstatě výstupek pryč z povrchu kůže. I tento zákrok trval jen chvilku.



MUDr. Jatšová použila laser také k "odpaření" vystouplého znamínka u nosu

"Na obě místa bude Natálie používat nejdříve framykoinový zásyp, a to po dobu 4-6 dnů, než se vytvoří stroupek. Pak bude stroupky mazat framykoinovou mastí, dokud se stroupky samy nevyloupnou. Během 7-10 dnů by mělo být vše zahojené, může však zůstat zarůžovělá ploška - narostlá nová kůže," vysvětluje MUDr. Jatšová.

Nová kůže je vždy červená. U někoho může být červená dva týdny, u někoho měsíc. Většinou se čeká zhruba 6 týdnů, než se zhodnotí úspěšnost zákroku. Je také potřeba novou kůži, která je velmi citlivá vůči UV záření, chránit před sluncem vysokým ochranným faktorem.

Těsně před koncem oné šestitýdenní lhůty Natálie bohužel skvrnu měla ještě vidět. V Asklepionu doporučili zákrok zopakovat. Natálie však odmítla.





"Tenkrát bylo léto, a to se zákroky nedoporučují. A také jsem už věděla, že jsem těhotná. V těhotenství prý také může docházet k různým změnám, a tak jsem si řekla nechám flek flekem a uvidím," vysvětluje. Momentálně ale skvrna není vidět.