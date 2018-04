Sledovat se na obrazovce jsou pro mě muka, říká Natalie Portmanová

„Je to pro mě těžké. A myslím, že tentokrát jsem to ještě zvládla, protože normálně se na sebe prostě nemůžu dívat vůbec, a když se sleduju, tak se šklebím a zakrývám si obličej a jsou to pro mě muka,“ řekla rodačka z Jeruzaléma pro Business Insider.

„Myslím, že je to stejné jako u lidí, kteří se neznají z filmu, ale pak se slyší nebo vidí na nějaké nahrávce. Takže sledovat sama sebe konstruktivně kritickým způsobem pro mě bylo dobré, donutilo mě to trochu se uvolnit a přijmout se, protože jsem prostě nemohla odejít a křičet.“

Natalie Portmanová nyní propaguje svůj režijní debut Příběh lásky a temnoty. Film vychází z hebrejsky psané autobiografie Amose Oze. Portmanová ve filmu hraje Ozovu matku, takže jako režisérka se musela sledovat v záběrech a kriticky se zhodnotit.

Herečka, která se pravidelně umísťuje v žebříčcích nejkrásnějších žen, má na kontě desítky rolí. Už jako třináctiletá hrála po boku Jeana Rena ve filmu Léon. Mezi další její snímky patří Hvězdné války, Návrat do Cold Mountain, Na dotek, V jako Vendeta, Paříži, miluji Tě, New Yorku, miluji Tě!, Černá labuť, či Thor.

Brunetka je vdaná za choreografa Benjamina Millepieda (39), s nímž má syna Alepha (5).

Osudovým byl pro Natalii film Černá labuť. Získala za něj Oscara, při natáčení poznala životního partnera a splnila si sen být baletkou: