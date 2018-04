Natalia Vodianova: ruská supernova

Podle časopisu Forbes je Natalia sedmou nejvíce vydělávající modelkou na světě. Před ní se umístily (vzestupně) Carolyn Murphy, Alessandra Ambrosio, Adriana Lima, Heidi Klum, Kate Moss a Giselle Bündchen.

Když jí bylo jedenáct, pomáhala mamince prodávat na trhu ovoce. V patnácti už měla svůj vlastní stánek. V sedmnácti se naučila za tři měsíce anglicky, odstěhovala se do Paříže a stala se senzací v módním byznysu. Dnes je jí pětadvacet let, je vdaná za lorda, má s ním tři děti a jen za poslední rok vydělala jako modelka čtyři a půl milionu dolarů.

"Dneska si můžu v oblečení vybírat. Miluju Yvese Saint Laurenta, Giambattistu Valliho a Givenchy. Dostávám hodně modelů zadarmo, ale nikdy už nic nebude tak krásné jako kabát z umělé kůže, který jsem dostala, když mi bylo patnáct," vzpomíná modelka pro list The Observer. V té době žila v městě Gorkij, dnes Nižnij Novgorod, kam něco jako módní trendy opravdu nedolehlo. Jejím idolem byla jedna sousedka, která občas nosila moderní věci. Natalia si ušetřila a v novém bílém kabátě si připadala jako princezna.

Ke skutečnému luxusu ale ještě měla hodně daleko. Žila s matkou a střídajícími se otčímy. S kamarádkou si pořídila vlastní ovocný stánek na trhu a budoucnost byla jasná.

Jenže místo na ruském trhu nakonec skončila v nejlepší londýnské společnosti. Objevila ji modelingová agentura, ale k opravdové kariéře se musela naučit anglicky. Zvládla to za tři měsíce a v sedmnácti už bydlela v Paříži. Tam jí agentura Viva rychle našla práci, pro kterou by jiné modelky škrtily. Stala se tváří parfému Gucci. Postupně se prošla po přehlídkových molech v modelech všech slavných značek a nafotila kampaně pro Louise Vuittona, L´Oréal, Marca Jacobse, Miss Sixty a Calvina Kleina.

Kdy se v tom fofru stihla seznámit se svým manželem, je záhadou, ale stalo se to brzo po jejím příjezdu do Francie: "Seznámili jsme se na nějaké večeři, kde jsme se okamžitě kvůli něčemu pohádali. Pocházíme každý z úplně jiného prostředí a já jsem se bála, že se mnou jako s chudou holkou bude chtít manipulovat. Už tehdy jsem věděla, že chci, aby to mezi námi bylo vážné," vypráví Natalia. A vážné to bylo. O třináct let starší anglický aristokrat Justin Portman si s ní nejprve pořídil syna Lucase, pak se s ní oženil a následovala dcerka Něva a syn Viktor.

Natalia nejen že stále vypadá jako patnáctiletá holčička a objevuje se v prestižních kampaních a časopisech, ale začala i pomáhat dětem v rodné zemi. Založila nadaci Naked Heart, která staví v Rusku dětská hřiště. Nedávno se odněkud vynořil i její otec, který se ke slavné dceři rád přihlásil, a ona ho přijala. "Nejdřív jsem se na něj zlobila, ale pak jsem si řekla: Pomáhám tolika cizím lidem, proč bych nepomohla vlastnímu otci!"