Nastydnutí a rýma

20:34 , aktualizováno 20:34

Proti nastydnutí platilo už za mé babičky mít ruce, nohy a hlavu v teple. Věřte, že je to pravda. Aby se spustila rýma, je dobré si nohy napařit v teplé vodě - a přidávat stále horkou, dokud to lze vydržet. Je dobré do vody přidat sůl. To funguje u dětí na 100%.