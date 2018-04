Nastupuje nebezpečný trend: závislost na pornu

Hrozí vám závislost na pornu? Pokud se poznáte alespoň ve dvou následujících příznacích, uvažujte o návštěvě odborníka. - K masturbaci potřebujete porno, nebo při ní myslíte výhradně na scény z pornofilmů.

- Nevystačíte si se svými vlastními fantaziemi nebo zážitky a většina vašich podnětů přichází právě z porna.

- Kdykoli se cítíte frustrovaní (například se pohádáte s partnerem/kou), podíváte se na porno.

- Surfování po pornostránkách významně zasahuje do vašeho finančního rozpočtu.

- Sledování porna se odráží na vašich pracovních návycích (například se díváte na porno dlouho do noci a ráno zaspíte, nebo nestihnete dokončit projekt kvůli sledování porna apod.).

- Při sexu se svou partnerkou/partnerem si představujete scény z pornofilmů.

- Máte pocit, že se od vás očekává, že se v posteli budete chovat jako pornohvězda.

- Výkon svého sexuálního partnera posuzujete podle toho, co znáte z pornofilmů.

- Preferujete masturbaci u sledování porna před sexem se svou partnerkou/partnerem.

- Svou posedlost pornem před svým partnerem skrýváte a tajíte.