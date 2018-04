Nastěnka: Tisíce Rusů mě milovaly

Pohádková Nastěnka mohla být velkou hvězdou. Tisíce Rusů jí v šedesátých letech psaly dopisy a žádaly ji o ruku. "Všechny dopisy jsem ani nestihla přečíst, natož na ně odpovědět," vzpomíná Natalia Sedychová v rozhovoru pro Magazín DNES. "Všechno to za mě vyřizovala maminka."

Dnes je Sedychové 62 let. Hraje v divadle, ale velkých filmových rolí získala už jen pár. Je rozvedená, má dospělého syna. "S ním jsem se o Mrazíkovi nikdy nebavila. Asi by to pro něj nebylo zvláštní - vidět mámu v televizi. Viděl ji tam už mockrát. A hlavně Mrazík není v Rusku tak populární jako u vás. Byť se vysílá i dvakrát ročně, o Vánocích a pak ještě v létě, když mají děti prázdniny."

Na natáčení Mrazíka vzpomíná ráda. "Byla ale hrozná zima, často jsme mezi scénami utíkali na horký čaj," popisuje. Na poloostrově Kola se točilo rok, přesto se herci nijak nekamarádili a po natáčení už se nestýkali. "Jen jediný kamarád mi zůstal, režisér Rou. S tím jsem se navštěvovala do doby, než zemřel. Při natáčení na mě byl hodný. Ale když bylo potřeba, dokázal pořádně zařvat."

Sedychová v rozhovoru vzpomíná, jak se při natáčení opravdu zamilovala do Eduarda Izotova, který hrál Ivánka, nebo jak si rolí Nastěnky vydělala první velké peníze. Mluví také ale o současném Rusku. "Jsem ráda, že je komunismus pryč. I když jsem se v něm neměla špatně. Na rozdíl od jiných hereček..."