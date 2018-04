Nastavte jaru svou tvář

SLADKÁ PUSA

Výrazné rty se staly absolutním symbolem jara. V kurzu jsou především různé odstíny růžové - od úplně světlé 'žvýkačkové' po ostře fuchsiovou. Aby vaše rty perfektně vynikly, musí být precizně nalíčené. Zkuste to takto:

* Nejdříve je orámujte konturovací tužkou v barvě rtěnky, růž pak naneste štětečkem a přebytečnou barvu otiskněte do papírového ubrousku.

* Pro větší intenzitu rty opatrně přepudrujte a přidejte ještě jednu vrstvu rtěnky.

*K tomu zvolte co nejpřirozenější vzhled pleti, kterou sjednoťte pouze make-upem a jen zlehka ji přepudrujte. Oči decentně zvýrazněte světlými stíny a řasenkou.

TMAVÉ LINKY

Výrazně orámované oči jsou definitivně zpátky! Vezměte si k ruce černé linky, řasenku a tvořte. Pozor na to, aby nápadně orámované oči nepůsobily 'utopeně'. Nejlepší bude, když spodní linku úplně nedotáhnete do vnitřního koutku. Spolehlivě také pomůže, když ji podél spodní hranice obtáhnete světlou linkou.

* A co k tomu? Pleť vylepšete make-upem, lícní kosti můžete lehce zvýraznit tvářenkou v přirozeném odstínu a na rty použijte jemnou růžovou či tělovou.

* Chcete-li mít opravdu krásné řasy, před nalíčením použijte kleštičky.

BROSKVOVÁ LÍČKA

Chcete-li letošní jaro upoutat pozornost, poprašte lícní kosti tvářenkou v broskvovém odstínu. Tahle barva bývá někdy označovaná za staromódní, vždy však záleží na správné kombinaci - dejte tvářenku dohromady s broskvovými stíny a korálovou rtěnkou nebo leskem a dodá vám svěží, mladistvý vzhled.

* Nejdřív připravte tvářence perfektní základ, a to tak, že na pleť použijete lehký make-up.

* Při modelování tváří vám pomůže snadný trik - vtáhněte ústa dovnitř a tam, kde vám vystoupí lícní kosti, barvu naneste.

* Vždy se řiďte pravidlem, že méně je více.

* Oči jen lehce zvýrazněte stíny a trochou řasenky, rty můžete nechat vyniknout.

'NAHÁ' TVÁŘ

Vypadat jako nenalíčená, a přesto mít krásně zvýrazněnou tvář, to je už několikátou sezonu velice žádané. A hned tak tento styl z módy nevyjde. Základem,nahého‘ líčení je matná, bezchybná pleť. Ideální bude, když použijete jemný make-up, který chytře zamaskuje nedostatky a udrží si přirozený vzhled. Obličej už nepudrujte!

* Tvářenku tentokrát vynechte, tváře vám výborně zvýrazní make-up o odstín tmavší. Pracujte s ním podobně jako s tvářenkou - okraje rozetřete do ztracena.

* Víčka pokryjte béžovými stíny, chcete-li použít řasenku, sáhněte po hnědé. Na rty zvolte jen jemnou růžovou.

ZLATÝ LESK

Trendy i nadále přejí zlaté, a to hlavně na očích. A ať si vyberete jen jemný nazlátlý lesk nebo hutný odstín, zaručeně zazáříte. Zlaté stíny mají velkou výhodu: můžou být nápadné i decentní a 'schovají' nejednu chybičku při nanášení.

* Nebojíte-li se experimentovat, nechte je vyniknout na celých víčkách - rozetřete je rovnoměrně na horní část, přechody nechte ostré.

* Chcete-li svůj pohled jen lehce zvýraznit, udělejte si tenkou linku nad horními řasami a ve vnitřním koutku.

* Zlaté oči doplňte výraznými řasami, matnou pletí a jen lehce nalíčenými rty.