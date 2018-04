Nastává století lesbické lásky

Myšlence bisexuality, která moderními sexuology není příliš ochotně přijímána, nahrává názor Sigmunda Freuda, podle něhož mají všichni lidé potenciál být bisexuální, protože člověk jako tvor má schopnost užívat si jakýkoli druh potěšení.

Profesorka Lisa Diamondová z univerzity v Utahu zkoumala stovku žen po dobu deseti let a zjistila, že v průběhu času bylo ochotno podniknout sex s osobu stejného pohlaví stále více z nich. Mnohé střídaly muže a ženy, protože pohlaví pro ně ve vztahu nebylo podstatné.

"Sexuální fluidita je schopnost reagovat eroticky na osobu bez ohledu na vlastní sexuální orientaci," vysvětluje Diamondová pojem pohlavní fluidity neboli pružnosti. "Dodnes se usuzovalo, že sexuální predispozice zůstávají od raného věku stejné, ale to vše se přitom zakládalo na mužských zkušenostech. Tohle je fenomén, který je platný pro ženskou sexualitu," dodává profesorka psychiatrie.

"Dnes jsme mnohem lépe uvědomělí v otázkách sexuality stejného pohlaví. Dokonce i lidé v izolovaných oblastech o tom mohou slyšet v televizi, ve filmu a na internetu. Jakmile je ta možnost připuštěna, otevírají se hned dveře k vlastní zvídavosti," vysvětluje Diamondová, proč jsou mnohé ženy dnes ochotnější než dříve lesbický sex vyzkoušet.

Typickou představitelkou sexuálně pružné osoby je herečka Cynthia Nixonová. Představitelka právničky Mirandy Hobbesové ze seriálu a filmu Sex ve městě totiž žila dlouhá léta s mužem. Po patnácti letech života s ním začala jejich společné děti vychovávat se ženou. A dnes Nixonová tvrdí, že by si svou partnerku Christine Marinoniovou klidně vzala, pokud by to zákony umožňovaly. Cynthia ale nevylučuje, že by žila i s mužem, partnerka ji totiž prý přitahuje vnitřními vlastnostmi a osobitostí, nikoli pohlavím.

Podle Diamondové pomáhají takové modely slavných mnoha dívkám uvolnit se a přemýšlet jinak. Většina jejich vztahů se ženami ale nejdříve začíná na emocionální rovině, s osobami stejného pohlaví si totiž rozumějí lépe než s muži. Teprve ve druhé fázi většinou vzniká vztah fyzický.